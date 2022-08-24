2022 EGM bekçilik spor mülakatında dikkat edilmesi gerekenler! Saniyeye göre puan hesaplama! Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?

Bekçilik fiziki yeterlilik sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? 2022 EGM bekçilik spor mülakatında nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Kaç puan almak gerekir? soruları gündemde yer alıyor. Geçtiğimiz yıl 7 aşamayı 40 saniyede tamamlayanlar 100 puan, 41 saniyede tamamlayanlar 95, 49-50 saniyede tamamlayanlar 60 puan aldı. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak. İşte saniyeye göre puan hesaplama!
BEKÇİLİK FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI NE ZAMAN?
2022 bekçilik fiziki yeterlilik sınav tarihi henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin duyuru yapıldığında haberimizde yer verilecektir.
FİZİKİ MÜLAKAT NASIL YAPILACAK?
Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek şu şekilde yapacak;
Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılacak.
Fiziki yeterlilik sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak.
Fiziki yeterlilik sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında alan adaylar başarısız sayılacak.
SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Sözlü mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;
a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
BEKÇİ ALIMI İÇİN PARKUR NASIL OLACAK?
Polis Akademisi Başkanlığı bekçi alımı parkuruna dair henüz bir bilgi yayımlamazken, geçtiğimiz sınav dönemine ait parkur bilgileri şu şekildeydi:
Toplam 72 metre uzunluğundaki parkurda;
1-)Jimnastik tahtası üzerinde çift ayakla 5 kez sıçrayış,
2-)Lastik içerisinden geçme,
3-)15'er kilogramlık ağırlıklarını iki hedef arasında bir tur taşıma,
4-)İki sağlık topu arasında bir tur (ilk topa bir, ikinci topa iki kez dokunulması gerekiyor),
5-)2 metrelik zeminde bir kez takla,