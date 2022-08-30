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    • 30.08.2022 23:44
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    • 30.08.2022 23:53
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    SSC lideri Mihail Gorbaçov kimdir? Mihail Gorbaçov neden vefat etti, hastalığı neydi?

    Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında yaşamını yitirdi. Peki, SSC lideri Mihail Gorbaçov neden vefat etti? SSC lideri Mihail Gorbaçov hastalığı neydi? SSC lideri Mihail Gorbaçov kimdir? ;İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Mihail Gorbaçov neden vefat etti, hastalığı neydi?

    Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    MİHAİL GORBAÇOV NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?&NBSP;

    Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Rus siyasetçi Mihail Gorbaçov 92 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Vefat sebebiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında güncel gelişmeleri sitemizden takip edebilirsiniz.

    MİHAİL GORBAÇOV KİMDİR?

    Mihail Sergeyeviç Gorbaçov Rus siyasetçi ve Sovyetler Birliği'nin son lideridir. 2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde Privolnoye köyünde doğdu. İlk öğrenimini köyünde yaptı. 1952 senesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne (SBKP) girdi. 1955'te Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Stavropol, Genç Komünistler Birliğinde görev aldı. 1970'te Stavropol teşkilatı birinci sekreteri oldu. 1971'de SBKP Merkez Komitesi üyeliğine seçildi. 1978'de tarım sorumlusu olarak sekretaryaya girdi. 1979'da politbüro yedek üyesi, 1980'de de asil üyesi seçildi. Çernenko'nun 1985'te ölümü üzerine SBKP Genel Sekreteri oldu. Glasnost (açıklık) ve perestroika (yeniden yapılanma) politikalarıyla dünyada büyük yankılar uyandırdı. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevini de üstlendi.

        Gorbaçov'un perestroika (yeniden yapılanma) ve glasnost (açıklık) adını verdiği reform çalışmaları Soğuk Savaş'ı bitirdi; ancak bu reformlar Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin ülkede politik üstünlüğünü kaybetmesine ve sonrasında da Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu.

        1990'da Nobel Barış Ödülünü kazandı. Hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi listesinde yer almaktadır ve hayatta olan tek Sovyetler Birliği Cumhurbaşkanıdır.
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