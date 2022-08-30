Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Salı devlet daireleri açık mı, kapalı mı? Resmi tatillerde mesai ücreti ne kadar?

BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

Devlet daireleri, 30 Ağustos 2022 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hizmet veremeyecek. Ancak, hastane gibi öncelikli kurumların acil hizmetleri devam edecek. Diğer kurumlar ise 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle normal akışını sürdürecek.

PTT ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan perşembe günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle çekilebilecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri ise yine ayın son iş günü olan 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.