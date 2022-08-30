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    • Haberler
    • 30.08.2022 09:23
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    • 30.08.2022 09:23
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    Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Salı devlet daireleri açık mı, kapalı mı? Resmi tatillerde mesai ücreti ne kadar?

    30 Ağustos Zafer Bayramı Salı günü tüm ülkede kutlanıyor. Devlet dairelerinde işi olan milyonlarca vatandaş Zafer Bayramı'nda, "Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Salı devlet daireleri açık mı, kapalı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bugün resmi kurumlar tatil mi?

    Zafer Bayramı her yıl 30 Ağustos günü Türkiye'de kutlanan bir milli bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla birlikte merak edilen sorulardan birisi de 30 Ağustos bugün devlet daireleri açık olacak mı sorusu merak ediliyor. Peki, Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Salı devlet daireleri açık mı, kapalı mı? Resmi tatillerde mesai ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!

    BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?

    Devlet daireleri, 30 Ağustos 2022 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hizmet veremeyecek. Ancak, hastane gibi öncelikli kurumların acil hizmetleri devam edecek. Diğer kurumlar ise 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle normal akışını sürdürecek.

    PTT ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan perşembe günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle çekilebilecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri ise yine ayın son iş günü olan 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

    30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.

    Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.



        Zafer Bayramı törenleri aşağıdaki şekilde uygulanır:

        a) Başkentte Zafer Bayramı törenleri:
        1) Anıtkabir'e Cumhurbaşkanı tarafından çelenk konulur ve İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.
        2) Cumhurbaşkanı tarafından Cumhurbaşkanlığında tebrikat kabul edilir.
        3) Cumhurbaşkanı tarafından törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır.
        4) İstiklal Marşı ile birlikte bayrağın göndere çekilmesini müteakip tören geçişi ve programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.
        5) Zafer Bayramı resepsiyonu Cumhurbaşkanı tarafından verilir.
        b) Başkent dışında Zafer Bayramı törenleri:
        1) Atatürk anıt veya büstüne mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından çelenk konulur. Mahallin en büyük mülki amirliğine ait çelenk anıtın alt kaidesinin tam ortasına, (…) belediyeye ait çelenk ise soluna konulur. Çelenk konulduktan sonra İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.
        2) Mülki idare amiri beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde tebrikatı, ekli sayılı listede yer alan sıraya göre makamında kabul eder.
        3) Mülki idare amiri tarafından, beraberinde (…) belediye başkanı olduğu halde, törene katılanların ve halkın bayramı kutlanır, İstiklal Marşı ile birlikte bayrak göndere çekilir.
        4) Tören geçişi mülki idare amiri (…) ve belediye başkanı tarafından şeref tribününden selamlanır.
        5) Programda yer alan diğer faaliyetler uygulanır.
        6) Zafer Bayramı resepsiyonu vali tarafından verilir.

        YARGITAY'DAN RESMİ TATİLDE MESAİ KARARI

        Yargıtay emsal bir karara imza attı. Bu kararla birlikte resmi tatillerde bir saat dahi olsa çalışan işçi, tam yevmiye alacak. Sekiz yıl çalıştığı işyerinden kovulan satış temsilcisi, İş Mahkemesine başvurdu. Fazla mesai ve hafta tatili alacaklarının olduğunu, iş yerinde bir öğün yemek ve servis uygulamasının olduğunu, tüm resmi ve dini bayramlarda çalışmasına rağmen mesai ücretini alamadığını öne sürdü. Çalışan, ortalama iki ayda bir Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir ay süre ile görevlendirildiğini, ödenmesi gereken saha primlerinin sadece iki kez ödendiğini iddia etti. Kıdem tazminatı, fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram alacağı, hafta tatili alacağı ile saha prim alacağının tahsilini talep etti. Şirket ise iddiaları reddetti.

        Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmederken, kararı her iki taraf da temyiz etti. Bunun üzerine Yargıtay emsal niteliğinde bir karara imza attı. Resmi tatillerde bir saat de olsa, çalışmanın karşılığında tam yevmiye ödenmesi gerektiğinin hatırlatıldığı kararda, "Hesaplamanın çalışılan saat üzerinden yapılması hatalıdır. İşçi, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 1 saat dahi çalışsa tam yevmiyeye hak kazanır." denildi.
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