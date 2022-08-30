Zafer Bayramı her yıl 30 Ağustos günü Türkiye'de kutlanan bir milli bayramdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla birlikte merak edilen sorulardan birisi de 30 Ağustos bugün devlet daireleri açık olacak mı sorusu merak ediliyor. Peki, Bugün resmi kurumlar tatil mi? 30 Ağustos Salı devlet daireleri açık mı, kapalı mı? Resmi tatillerde mesai ücreti ne kadar? İşte merak edilenler!
BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
Devlet daireleri, 30 Ağustos 2022 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hizmet veremeyecek. Ancak, hastane gibi öncelikli kurumların acil hizmetleri devam edecek. Diğer kurumlar ise 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle normal akışını sürdürecek.
PTT ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan perşembe günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 31 Ağustos Çarşamba günü itibariyle çekilebilecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri ise yine ayın son iş günü olan 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
30 Ağustos Zafer Bayramı, her sene tüm yurtta kutlamalara sahne olmaktadır. 30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir. Zafer Bayramı'nda başkent Ankara'da ve Ankara dışında gerçekleştirilen kutlama ve törenler, "Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği" ile düzenlenmiştir.
Zafer Bayramı, 30 Ağustos günü saat 07.00'de başlar ve saat 24.00'te son bulur. Saat 12.00'de Başkentte yirmi bir pâre top atışı yapılır.