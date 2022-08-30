Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nereler açık, nereler kapalı?

2022 resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 30 Ağustos günü bir çok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hastaneler ve polikliniklerde işi olan milyonlarca vatandaş da''30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı poliklinikler açık mı, çalışıyor mu?'' şeklindeki soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...