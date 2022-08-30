Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nereler açık, nereler kapalı?

2022 resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 30 Ağustos günü bir çok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hastaneler ve polikliniklerde işi olan milyonlarca vatandaş da''30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı poliklinikler açık mı, çalışıyor mu?'' şeklindeki soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?
Resmi tatillerden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta içi mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle 20 Ağustos Zafer Bayramı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için 1 gün süreyle tatil olacak. Ancak bu süre zarfında hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları 31 Ağustos Çarşamba günü normal çalışma saatlerine devam edecekler.
30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.