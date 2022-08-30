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    • Haberler
    • 30.08.2022 08:54
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    • 30.08.2022 08:54
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    Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nereler açık, nereler kapalı?

    30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle vatandaşlar hastane, banka, PTT ve kargo şirketlerinin açık olup olmadığını merak ediyor. Bugün resmi tatil olması nedeniyle banka, PTT ve kargolar kapalı olacak. Ayrıca eczaneler de hizmet veremeyecek, ancak nöbetçi eczaneler açık olacak. Kapalı olan tüm işyerleri 31 Ağutos Çarşamba günü mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Peki 30 Ağustos bugün hastaneler açık mı, kapalı mı 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı poliklinikler açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczaneler açık mı, çalışıyor mu?

    2022 resmi tatil takvimi içerisinde yer alan 30 Ağustos günü bir çok kamu kurum ve kuruluşu kapalı olacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla hastaneler ve polikliniklerde işi olan milyonlarca vatandaş da''30 Ağustos hastaneler açık mı, kapalı mı 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı poliklinikler açık mı, çalışıyor mu?'' şeklindeki soruların yanıtlarını aramaya başladı. İşte detaylar...

    30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI HASTANELER VE SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

    Resmi tatillerden olan 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor. Hafta içi mesai saatlerine denk gelmesi nedeniyle 20 Ağustos Zafer Bayramı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için 1 gün süreyle tatil olacak. Ancak bu süre zarfında hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları 31 Ağustos Çarşamba günü normal çalışma saatlerine devam edecekler.

    30 AĞUSTOS'UN ANLAM VE ÖNEMİ

    Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan ulusal bayramıdır.

        Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder.

        İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan itibaren Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.
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        Haberler Haberler Bugün hastane, sağlık ocakları, poliklinikler, eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda nereler açık, nereler kapalı?
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