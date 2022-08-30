2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği kaç TL oldu?

Eğitim öğretim ödeneği ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim çalışanlarına yönelik verilen eğitim öğretim ödeneğinin bu sene ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? 2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte merak edilenler!
ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?
Bu sene kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaları için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli öğretmenlere 1.325 TL kırtasiye yardımı ödenmesi beklenmektedir. Öğretmenlere 2020'de 1.210 TL, 2021'de ise 1.250 TL kırtasiye yardımı yapılmıştı.
ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?
Öğretmenlere 2022-23 eğitim ve öğretim yılı için yapılacak kırtasiye yardımının Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleşmesi bekleniyor.
KİMLERE VERİLİYOR?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.
Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.