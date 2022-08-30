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    • Haberler
    • 31.08.2022 09:05
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    • 31.08.2022 09:06
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    2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Eğitim ödeneği kaç TL oldu?

    Okulların açılmasına az bir süre kala eğitim öğretim ödeneğinin henüz ödenmemiş olması nedeniyle eğitim çalışanları konu ile ilgili internet üzerinden araştırma yapmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene verilen ve kırtasiye parası olarak da bilinen eğitim öğretim ödeneği ne kadar? Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Öğretmenlere kırtasiye yardımı yattı mı, ne zaman yatacak?

    Eğitim öğretim ödeneği ne zaman verilecek? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim çalışanlarına yönelik verilen eğitim öğretim ödeneğinin bu sene ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Peki, Öğretmenlere kırtasiye yardımı ne zaman verilecek? 2022 2023 eğitim öğretim ödeneği ne zaman yatar? Eğitim öğretim ödeneği ne kadar? İşte merak edilenler!

    ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE KADAR?

    Bu sene kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamaları için Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli öğretmenlere 1.325 TL kırtasiye yardımı ödenmesi beklenmektedir. Öğretmenlere 2020'de 1.210 TL, 2021'de ise 1.250 TL kırtasiye yardımı yapılmıştı.

    ÖĞRETMENLERE KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

    Öğretmenlere 2022-23 eğitim ve öğretim yılı için yapılacak kırtasiye yardımının Eylül ayının ilk haftalarında gerçekleşmesi bekleniyor.

    KİMLERE VERİLİYOR?

    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

    Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR 2022?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından kurumun resmi sitesinde yayımlanan bültende Bakan Mahmut Özer'in açıklamalarına yer verildi. 2022-2023 eğitim öğretim yılı takviminin de netleştiğini açıklayan Bakan Özer, okulların 12 Eylül 2022 tarihinde açılacağını, yaz tatilinin ise 16 Haziran 2023'de başlayacağını söyledi.

        Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının, 1 Eylül'de başlayacağını belirten Özer 2022-2023 eğitim öğretim takvimiyle ilgili şunları söyledi: Eğitim öğretim yılı başlamadan bir hafta önce anaokulları ve birinci sınıflarla ilgili uyum eğitim haftası var.

        Yani 5-9 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi haftası olacak. Ara tatillerde yeniden adaptasyon ile ilgili şikayetler alıyoruz ancak ara tatil uygulaması önümüzdeki yıl da devam edecek. Bu konuda çok düşündük ama bir değişikliği gitmedik. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihinde, ikinci dönem ara tatili de Ramazan Bayramı ile birleştirilerek 17-20 Nisan'da gerçekleştirilecek. Yarı yıl tatili ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak."

        Böylece öğrenciler toplamda 87 gün yaz tatili yapmış olacaklar.

        2022 VE 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

        12 Eylül 2022 Pazartesi eğitim başlayacak.

        14-18 Kasım 2022 ilk ara tatil yapılacak. 23 Ocak-3 Şubat 2023 yarıyıl tatili, 17-20 Nisan 2023'de ise ikinci ara tatil yapılacak.

        16 Haziran 2023'de ise okullar kapanacak.
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