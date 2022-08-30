30 Ağustos Zafer Bayramı EFT, HAVALE geçer mi? 30 Ağustos Salı EFT olur mu, yapılır mı? 2022 EFT - HAVALE saatleri!

30 AĞUSTOS EFT - HAVALE OLUR MU, YAPILIR MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bankalar resmi tatil dolayısıyla 30 Ağustos 2022 Salı günü kapalı olacak. Bankacılık işlemlerinin de büyük bir kısmı geçici süreliğine yapılamayacak. EFT işlemleri de yine gün içerisinde gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak için 31 Ağustos Çarşamba günü beklenilecek.

Öte yandan ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmek mümkün. Aynı zamanda FAST sistemi ile de para gönderimi yapabilirsiniz.