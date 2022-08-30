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    • Haberler
    • 30.08.2022 10:10
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    • 30.08.2022 10:10
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    30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün PTT ve bankalar kapalı mı? Bugün (30 Ağustos Salı) PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı?

    30 Ağustos Salı günü bankaların açık olup olmayacağı merak ediliyor. Bankada işlem yapmak isteyen vatandaşlar ise arama motorlarına yöneldi. Peki, bugün bankalar açık mı? Bankalar 30 Ağustos'ta kapalı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Yarın 30 Ağustos Salı PTT ve bankalar açık mı?

    Bankalar başta olmak üzere bankalarla bağlantılı birçok kurum resmi tatillerde kapalı konumda oluyorlar. Bu nedenle vatandaşlar 30 ağustos hakkında detayları araştırmaya başladı.

    30 AĞUSTOS 2022 BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

    30 Ağustos'un her yıl Zafer Bayramı olarak kutlandığı ülkemizde bu tarih resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bankalar da birçok kurum gibi salı günü kapalı olacak. Yani 30 Ağustos 2022 Salı günü bankalar ve diğer resmi kurumlarda işlem olmayacak.

    30 AĞUSTOS'TA EFT, HAVALE YAPILABİLİR Mİ?

    Salı günü EFT yapmak isteyen kişiler bankaların işlem günü olmaması nedeniyle hesaplara gönderecekleri parayı bir sonraki işlem günü olan 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü ulaştırabilecekler.

        Ancak bankanızın FAST anlaşması varsa belirli bir tutara kadar olan ödemenizi FAST özelliği sayesinde anında yapabilirsiniz. Havale aynı bankanın işlemi olduğu için her daim yapılabiliyor.

        Salı günü aynı şekilde bankalar gibi kargolar, PTT'ler ve diğer birçok kurum da hizmet vermeyecek.
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        Haberler Haberler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bugün PTT ve bankalar kapalı mı? Bugün (30 Ağustos Salı) PTT ve bankalar açık mı, kapalı mı?
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