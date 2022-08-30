30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2022 Salı Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras kargo açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramın'nda kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Kargo firmaları aracılığıyla kargo gönderecekler ya da kargo bekleyenler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın salı gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki, Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Sürat Kargo çalışıyor mu? İşte tüm merak edilenler...