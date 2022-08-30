30 Ağustos Zafer Bayramı'nda kargolar çalışıyor mu? 30 Ağustos 2022 Salı Yurtiçi, MNG, Sürat, Aras kargo açık mı?

30 Ağustos Zafer Bayramın'nda kargoların açık olup olmadığı merak ediliyor. Kargo firmaları aracılığıyla kargo gönderecekler ya da kargo bekleyenler 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın salı gününe denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Peki, Yurtiçi, MNG, PTT, Aras, Sürat Kargo çalışıyor mu? İşte tüm merak edilenler...
29 AĞUSTOS BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?
29 Ağustos Pazartesi günü kargolar açık olacak ve aynı şekilde hizmet vermeye devam edecek.
30 AĞUSTOS YARIN KARGOLAR HİZMET VERİYOR MU?
30 Ağustos Salı gününe denk gelen Zafer Bayramı resmi tatil olmasından dolayı kargo firmaları hizmet vermeyecek.