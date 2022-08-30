30 Ağustos Zafer Bayramı İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, marmaray bedava mı? 30 AĞUSTOS BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi?

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlanacak. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu özel günde ulaşım bedava oluyor. 2022 yılında da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 30 AĞUSTOS toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, marmaray bedava mı?
30 AĞUSTOS OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İETT, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada "İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, metro, feniküler, tramvay, şehir hatları vapurları ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacaktır." denildi.
ANKARA
''EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile "Zafer Bayramı"mızın 100. yılı olan 30 Ağustos 2022 Salı günü ücretsiz olarak hizmet verilecektir.
Ankara 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz faydalanabilecek.