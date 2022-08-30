30 Ağustos Zafer Bayramı İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, marmaray bedava mı? 30 AĞUSTOS BUGÜN toplu taşıma ücretsiz mi?

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılı kutlanacak. Her yıl resmi tatil olarak kutlanan bu özel günde ulaşım bedava oluyor. 2022 yılında da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 30 AĞUSTOS toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, marmaray bedava mı?