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    • 29.08.2022 17:30
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    İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesi! 223 kişi...

    İSKİ 223 personel alımı başvuru işlemleri tamamlandı. Gözler şimdi başvuru sonuçlarına çevrildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden açıklama bekleniyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar sonuç sorgulama ekranını araştırıyor. Peki İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? İşte 2022 İSKİ personel alımı sonuçları isim listesi...

    İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesine ulaşmak isteyen yüzlerce kişi araştırmalara koyuldu. İSKİ 2022 yılında boş olan; tercüman, biyolog, ekonomist, laborant, peyzaj mimarı, kimyager, mimar, restoratör, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına toplamda 223 personel alacak. Başvurular 19 Ağustos tarihinde tamamlandı. Peki İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?

    İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İSKİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların 29 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.

    İSKİ 223 PERSONEL ALIMI İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?

    Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29 Ağustos 2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden yayımlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.

        İSKİ HANGİ KADROLARA ALIM YAPIYOR?

        İSKİ tarafından yayımlanan personel alımında aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağı bildirildi:

        Tercüman

        Biyolog

        Ekonomist

        Laborant

        Peyzaj Mimarı

        Kimyager

        Mimar

        Restoratör

        Teknisyen

        Tekniker

        Mühendis

        DEĞERLENDİRME

        İSKİ personel alımı başvuru kılavuzunda sonuçlarla ilgili aşağıdaki açıklamaya yer verildi:

        Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından;

        a. Lisans mezuniyeti gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar için pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm notunun (Üniversitenin ilgili bölümlerinin, ÖSYM tarafından açıklanan 2021 yılı YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puanı üzerinden hesaplanan not) eşit şekilde etkilediği "başarı puanı" belirlenecektir.

        b. Ön Lisans ve Ortaöğretim gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adayların ise pozisyona ilişkin mezuniyet notu "başarı puanı" olarak belirlenecektir.

        Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 katı aday (toplamda 1115 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı başarı puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

        Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29/08/2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

        Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
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        Haberler Haberler İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesi! 223 kişi...
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