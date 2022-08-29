İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesi! 223 kişi...

DEĞERLENDİRME

İSKİ personel alımı başvuru kılavuzunda sonuçlarla ilgili aşağıdaki açıklamaya yer verildi:

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından;

a. Lisans mezuniyeti gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adaylar için pozisyona ilişkin mezuniyet notu ile bölüm notunun (Üniversitenin ilgili bölümlerinin, ÖSYM tarafından açıklanan 2021 yılı YKS sonucunda oluşan taban yerleştirme puanı üzerinden hesaplanan not) eşit şekilde etkilediği "başarı puanı" belirlenecektir.

b. Ön Lisans ve Ortaöğretim gerektiren pozisyonlara başvuruda bulunan adayların ise pozisyona ilişkin mezuniyet notu "başarı puanı" olarak belirlenecektir.

Belirlenen en yüksek başarı puanı olan adaydan başlamak üzere atama yapılacak her boş pozisyon sayısının 5 katı aday (toplamda 1115 kişi) sınava çağrılacaktır. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı başarı puanına sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29/08/2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden ilan edilecek olup adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.

Adayların, sistemden aldıkları sınav giriş belgesinde yazılı tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.