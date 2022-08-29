İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak? 2022 İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesi! 223 kişi...

İSKİ personel alımı başvuru sonuçları isim listesine ulaşmak isteyen yüzlerce kişi araştırmalara koyuldu. İSKİ 2022 yılında boş olan; tercüman, biyolog, ekonomist, laborant, peyzaj mimarı, kimyager, mimar, restoratör, teknisyen, tekniker ve mühendis kadrolarına toplamda 223 personel alacak. Başvurular 19 Ağustos tarihinde tamamlandı. Peki İSKİ personel alımı sonuçları AÇIKLANDI MI, ne zaman açıklanacak?
İSKİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İSKİ personel alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçların 29 Ağustos tarihinde ilan edileceği duyurulmuştu.
İSKİ 223 PERSONEL ALIMI İSİM LİSTESİ YAYIMLANDI MI?
Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 29 Ağustos 2022 tarihinde https://www.iski.gov.tr/ adresinden yayımlanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecek.