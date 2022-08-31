Halkbank tüm eski yeni büyük küçük dairelerini piyasanın yarı fiyatına satışa çıkardı! 150 bin TL'ye de var 2 milyon TL'ye de var!

Halkbank Satılık apartman dairesi listesine baktığımızda son derece bütçe arkadaşı olan fiyatlarla karşılaşmak olası görünüyor. Böylece tam da bütçenize makul bir şekilde ev alabilmek dilediğiniz vakit Halkbank seçenek seçenekleri sizlerle buluşturuyor! Bankanın elindeki bütün konutları satışa sunmuş olduğu biliniyor. Bu da tam da bütçenize göre ev alabileceğiniz manasına geliyor!