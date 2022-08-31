Halkbank tüm eski yeni büyük küçük dairelerini piyasanın yarı fiyatına satışa çıkardı! 150 bin TL'ye de var 2 milyon TL'ye de var!

Halkbank'tan ev alabilmek isteyenlere müjde! Halkbank bütün dairelerini satışa çıkararak, ev alabilmek isteyenlere seçenek seçenekler sunuyor! Bankanın satışa çıkardığı evlerden 2 milyon TL bütçeli olanı da var 150 bin TL olanı da… Dolayısıyla Halkbank tam da bütçenize makul bir şekilde ev alma fırsatını sizlerle buluşturuyor! İşte bankanın sunmuş bulunduğu ev alma fırsatlarına dair bütün ayrıntıların tamamı!
Halkbank Satılık apartman dairesi listesine baktığımızda son derece bütçe arkadaşı olan fiyatlarla karşılaşmak olası görünüyor. Böylece tam da bütçenize makul bir şekilde ev alabilmek dilediğiniz vakit Halkbank seçenek seçenekleri sizlerle buluşturuyor! Bankanın elindeki bütün konutları satışa sunmuş olduğu biliniyor. Bu da tam da bütçenize göre ev alabileceğiniz manasına geliyor!
Halkbank Satışa Sunulan Apartman Dairesi Listesi
Halkbank satışa sunacağı aparman dairelerini açıkladı. Halkbank konut almayı isteyen müşterilerine özel düzenlemiş bulunduğu kampanyada anında her bütçeye makul fırsatları sunuyor!