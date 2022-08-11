En çok tercih edilen sosyal paylaşım sistesi İnstagram'da 11 Ağustos 2022 Perşembe saat 19:50 itibariyle sorun yaşadığı bildiriliyor. İnternet arama motorlarında çok sayıda kullanıcı İNSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram mı çöktü mesaj neden gitmiyor? 11 Ağustos İnstagram sorunu ne zaman düzelecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmenin detayları...