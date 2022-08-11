En çok tercih edilen sosyal paylaşım sistesi İnstagram'da 11 Ağustos 2022 Perşembe saat 19:50 itibariyle sorun yaşadığı bildiriliyor. İnternet arama motorlarında çok sayıda kullanıcı İNSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA? İnstagram mı çöktü mesaj neden gitmiyor? 11 Ağustos İnstagram sorunu ne zaman düzelecek? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte son dakika gelişmenin detayları...
İNSTAGRAM DM ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA?
İnstagram uygulamasında DM (mesajlaşma) butonuna tıklayan kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Kimi kullanıcılar mesajların karşı tarafa gitmediğinden yakınıyor. Peki açıklama geldi mi?
İNSTAGRAM DM MESAJLAR NEDEN GİTMİYOR?
Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir. Öte yandan uygulamada bir süredir sık sık sorun yaşandığı biliniyor.