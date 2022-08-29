Gülşen’e ev hapsi şoku! Ev hapsi nedir, şartları neler? Ev hapsi kaç gün sürer, neden verilir?

EV HAPSİ NEDİR? HANGİ SUÇLARA VERİLİR?

Ev hapsi cezası vermeden önce mahkemelerde yargıçlar bazı şartların oluşup oluşmadığına bakar. Buna göre karar verilir. Bunun için yalnızca hafif suç şartı aranmaz. Ayrıca suçlularda yaş şartı da önemli bir başlıktır. Tüm şartlara uyan kişiler hapishanelerde, hücrelerde değil de evlerinde cezalarını çekmektedir.

Ev hapsi cezası ile ilgili tüm hususlar 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı ile ilgili yasadaki 110'uncu maddede yer almaktadır. Buna göre ev hapsi cezası verilirken şu şartlara bakılır;

-Kadın ya da 65 yaşındaki ve üstündeki kişiler 6 ay ya da daha az ceza aldıysa ev hapsi cezası verilir.

-70 yaş ve üstündeki kişiler 1 yıl ya da daha az ceza aldıysa bu ceza verilir.

-75 yaş ve üstündeki kişilerin 3 yıl ya da daha az ceza almaları durumunda bu ceza verilir.