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    • Haberler
    • 29.08.2022 13:42
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    • 29.08.2022 13:42
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    Gülşen'e ev hapsi şoku! Ev hapsi nedir, kuralları neler? Ev hapsi kaç gün sürer, neden verilir?

    Şarkıcı Gülşen'e ev hapsi verildiğinin belirtilmesiyle konuyla ilgili detaylar merak edildi. Vatandaşlar ev hapsi nedir sorusuna cevap arıyor. Peki, ev hapsi nedir? Ev hapsi kuralları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Gülşen’e ev hapsi şoku! Ev hapsi nedir, şartları neler? Ev hapsi kaç gün sürer, neden verilir?

    Ev hapsi verilen Gülşen'in ardından konu hakkında detaylar merak edildi. İşte ev hapsi kuralları...

    EV HAPSİ NEDİR?

    Ev hapsi, nispeten hafif suçlarda mahkemelerce verilen hapis cezalarının kişinin kendi konutunda geçirmesini ifade eder. Mahkeme tarafından ev hapsi ile cezalandırılan kişi hapis cezası sonuna kadar konutundan dışarıya çıkamaz. Cezasını çekeceği konuttan çıkıp çıkmadığı ise Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uygulamalarda elektronik kelepçe sistemi ile sağlanır.

    EV HAPSİ NEDİR? HANGİ SUÇLARA VERİLİR?

    Ev hapsi cezası vermeden önce mahkemelerde yargıçlar bazı şartların oluşup oluşmadığına bakar. Buna göre karar verilir. Bunun için yalnızca hafif suç şartı aranmaz. Ayrıca suçlularda yaş şartı da önemli bir başlıktır. Tüm şartlara uyan kişiler hapishanelerde, hücrelerde değil de evlerinde cezalarını çekmektedir.

    Ev hapsi cezası ile ilgili tüm hususlar 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı ile ilgili yasadaki 110'uncu maddede yer almaktadır. Buna göre ev hapsi cezası verilirken şu şartlara bakılır;

    -Kadın ya da 65 yaşındaki ve üstündeki kişiler 6 ay ya da daha az ceza aldıysa ev hapsi cezası verilir.
    -70 yaş ve üstündeki kişiler 1 yıl ya da daha az ceza aldıysa bu ceza verilir.
    -75 yaş ve üstündeki kişilerin 3 yıl ya da daha az ceza almaları durumunda bu ceza verilir.

        EV HAPSİ NASIL UYGULANIR?
        Ev hapsi cezasının uygulamasına büyük önem verilir. Söz konusu ceza mahkeme kararından 10 gün sonra elektronik kelepçe takılması ile başlar. Yasaya uygun şekilde ceza alan kişi takip edilir. Elektronik bileklik-kelepçe ile sık sık kontrol edilir. Şahıs cezayı çekeceği yerin sınırlarından ayrılırsa polis anında alarma geçer.

        Yasaya göre suçlular ev hapsindeyken kafalarına göre dışarı çıkamaz. Ancak bazı istisnai durumlar söz konusu olabilir. İş ve eğitim gibi durumlar buna örnek olarak gösterilebilir. Mahkeme kararı ile suçlunun çalışmasına ya da eğitim almasına izin verilebilir. Bu durumda iş veya eğitim dışındaki her an evinde olması gerekir.

        Ev hapsi cezası uygulanırken mahkum mazereti olmadan konutunu terk edemez. Ceza çekeceği adresi değiştiremez. Sadece doğal afet gibi durumlarda buna göz yumulur ancak sıkı bir şekilde takip edilir. Bunlar dışındaki tüm durumlar için Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden izin alınması gerekir. İzin alınmadan evden çıkılırsa yasalar çiğnenmiş ve yine suç işlenmiş olur. Bu durumda suçlunun bir sonraki adresi hapishane olacaktır.
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        Gülşen tahliye oldu
        Haberler Haberler Gülşen'e ev hapsi şoku! Ev hapsi nedir, kuralları neler? Ev hapsi kaç gün sürer, neden verilir?
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