Safer Ayı uğursuz mudur, bela ayı mıdır, neden? Safer Ayı musibet ve kaza ayı mıdır? Safer ayı nedir, ne yapılır?

"YA DAFİAL BELAYA İDFA' ANNEL BELAYA FALLAHÜ HAYRÜN HAFİZAN VE HÜVE ERHAMÜRRAHİMİN İNNEKE ALA KÜLLİ ŞEY'İN KADİR."

Anlamı:

"Ey belaları def eden Allahım! Belaları bizden uzaklaştır. Allah muhafaza edicilerin en merhametlisidir. Muhakkak ki senin kudretin her şeye yeter."

"LA HÂVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİYM"

Anlamı:

"Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah'ın yardımı ile olur."