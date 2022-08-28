Başvurular bugünden itibaren başladı! Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yaptı: e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin

Öğretmen adaylarının merakla beklediği gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte MEB Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru ekranı!
"2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları" duyurusu yayımlandı
Sözlü sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor. Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır?
Adayların seçimlerini belirlemesi sonrasında, sözlü sınav puan avantajı öneme alınarak seçimleri elektronik ortamda otomatik olarak yerleştirileceklerdir.
– Adayların sözlü sınav puanının eşit olması durumunda, KPSS sınavında alınan puanın avantajı ölçüt olarak kabul edilmektedir.
– Eşitliğin hala devam etmesi durumunda ise, diploma tarihlerine bakılarak daha evvel mezun olmuş olan adaya öncelik tanınıcaktır.