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    • Eğitim
    • 28.08.2022 11:20
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    • 28.08.2022 11:21
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    Başvurular bugünden itibaren başladı! Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yaptı: e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin

    Sözleşmeli öğretmen alımı ile alakalı sözlü sınav neticeleri geçen hafta Milli Eğitim Bakanlığı doğrultusundan açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra kazanan adaylar tercih yapma telaşına düşmüş olup incelemelere başlamıştı. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek

    takvim.com.tr
    Başvurular bugünden itibaren başladı! e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin

    Öğretmen adaylarının merakla beklediği gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları, 31 Ağustos'a kadar e-Devlet üzerinden yapılabilecek, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte MEB Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru ekranı!

    "2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları" duyurusu yayımlandı

    Sözlü sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvurularını e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle, e-Devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edebilecek. Bu şekilde tercihte bulunanların, tercih dışı seçenek olarak, "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birinin mutlaka işaretlemesi gerekiyor. Adayların tercih başvuruları için sistem 31 Ağustos, saat 16.00'a kadar açık olacak, atamalar ise 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır?

    Adayların seçimlerini belirlemesi sonrasında, sözlü sınav puan avantajı öneme alınarak seçimleri elektronik ortamda otomatik olarak yerleştirileceklerdir.

    – Adayların sözlü sınav puanının eşit olması durumunda, KPSS sınavında alınan puanın avantajı ölçüt olarak kabul edilmektedir.

    – Eşitliğin hala devam etmesi durumunda ise, diploma tarihlerine bakılarak daha evvel mezun olmuş olan adaya öncelik tanınıcaktır.

        – Eşitlik hala devam ediyorsa, yaşı büyük olan aday öne çıkmaktadır. Fakat son olarak eşitliğin devam etmesi durumunda neticesi yeni belirtiler adaya öncelik verilmektedir.

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha evvel yaptığı bildirimde 20 bin öğretmen atamasına dair branş bazında kontenjan dağılımını açıklamıştı. Bu kapsamda en çok atama yapılacak ilk 5 branş sırayla 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgi kapasitesi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Öğretmen ataması branş dağılımı, taban puan ve kontenjanları listesi http://www.meb.gov.tr/ üstünde yer alan atama kılavuzundaki veriler ile de öğrenilecek.
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        Haberler Eğitim Başvurular bugünden itibaren başladı! Milli Eğitim Bakanlığı duyuru yaptı: e-Devlet üzerinden hemen kontrol edin
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