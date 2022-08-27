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    • Haberler
    • 27.08.2022 19:47
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    • 27.08.2022 19:47
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    Oyuncu Füsun Günuğur kimdir, kaç yaşındaydı? Füsun Günuğur neden vefat etti, hastalığı neydi?

    Bir döneme damga vuran 'Beni Unutma' dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun vefat haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu.

    takvim.com.tr
    Oyuncu Füsun Günuğur kimdir? Füsun Uğur neden vefat etti?

    2008-2016 yılları arasında yayınlanan 'Beni Unutma' isimli günlük dizide 1702 bölüm rol alan Füsun Günuğur, yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun sevenleri ise yasa boğuldu.

    FÜSUN GÜNUĞUR KİMDİR?

    8 Nisan 1952 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Füsun Günuğur, 1975 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü'nden mezun oldu. 1975 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na katılmış ve o tarihten bu yana çeşitli oyunlarda rol aldı.

    Tiyatro oyunculuğunun yanında, dizi oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı işlerini de başarı ile yapan oyuncu, özellikle 1981 yılında TRT ekranlarında yayınlanan yabancı dizi Şahin Tepesi'nin başrol oyuncularından Laura Johnson'ın uzun yıllar seslendirmesini yaparak hafızalara kazındı. 2006 yılında TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Yokuşu isimli dizide oynayan Günuğur, Oyun Bitti ve Unutma Beni ile geniş hayran kitlesine ulaştı.

        FÜSUN GÜNUĞUR NEDEN VEFAT ETTİ?

        Usta oyuncunun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Günuğur'un ölüm haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden Mustafa Kurt tarafından duyuruldu.
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        Haberler Haberler Oyuncu Füsun Günuğur kimdir, kaç yaşındaydı? Füsun Günuğur neden vefat etti, hastalığı neydi?
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