KYK YURT SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı?

KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu 24 Ağustos Çarşamba günü "2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı." açıklamasında bulundu.