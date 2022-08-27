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    • Haberler
    • 27.08.2022 18:16
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    • 27.08.2022 18:16
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    KYK YURT SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı?

    KYK yurt başvuruları 28 Ağustos günü sona eriyor. 24 Ağustos Pazartesi günü başlayan yurt başvurularının tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt sonuçlarına çevrilecek. İl dışında üniversite kazanan yüz binlerce öğrenci KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve burs başvurularının hangi tarihte başlayacağını araştırıyor. İşte, Yurt başvuru ekranı ve başvuru sonuç tarihi hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KYK YURT SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı?

    KYK yurt başvuruları hakkında detaylar merak edilyor. İşte KYK burs ve yurt başvurusu hakkında merak edilenler...

    KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu 24 Ağustos Çarşamba günü "2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı." açıklamasında bulundu.

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin. Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak." dedi.

        KİMLER KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.
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        Haberler Haberler KYK YURT SONUÇLARI açıklandı mı? 2022-2023 KYK burs başvurusu başladı mı?
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