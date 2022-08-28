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    • Haberler
    • 28.08.2022 08:36
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    • 28.08.2022 08:39
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    GSB KYK yurt başvuru sonucu sorgulama! KYK yurt yedek sırası ne zaman gelir? KYK yurt ücretleri ne kadar oldu 2022-2023?

    KYK yurt başvuru sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre yaşadığı şehirden farklı bir şehirde eğitim görecek olan üniversite öğrencileri KYK yurt başvurularını yapmaya başladı. Başvuru işlemlerini tamamlayan yüz binlerce öğrenci başvuru sonuç tarihi hakkında araştırmalara başladı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK yurt başvurularına ilişkin merak edilenler...

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvuru sonucu GSB sorgulama!

    24 Ağustos Çarşamba günü itibariyle KYK yurt başvuruları başladı. Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala yurt başvurularını tamamlayan öğrenciler KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Bu nedenle arama motorlarında KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılıyor. İşte merak edilenler!

    KYK YURT BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu üniversite öğrencileri için yeni dönem GSB Yurtları yatak kapasitesi ve yurt başvurularıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu 24 Ağustos Çarşamba günü "2022-2023 eğitim öğretim yılı yurt başvurularını an itibarıyla başlatıyoruz. Pazar akşamına kadar e-devlet üzerinden öğrenciler başvurularını gerçekleştirecek. Başvurular hiçbir şekilde insan eli değmeden bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Gelir, başarı durumlarına göre yerleştirmeler otomatik olarak gerçekleştirilecek. İnşallah asil ve yedek öğrencilerimiz açıklanmış olacak. Bu yurtlar aynı zamanda bir kardeşlik, dostluk ortamı." açıklamasında bulundu.

    KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu "Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin. Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak." dedi.

        KİMLER KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

        Ön lisans öğrencileri, Lisans öğrencileri, İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

        Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler, Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

        Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

        KİMLER YURT BAŞVURUSU YAPABİLİR?

        a) Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        b) Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        c) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

        d) Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        E-DEVLET KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Bakan Kasapoğlu'nun son dakika açıklamasının ardından KYK yurt başvuruları 24 Ağustos günü başladı. 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi yurt kayıtları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

        KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

        24 Ağustos Çarşamba günü başlayan Yurt başvuruları 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecek.

        KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt başvurularının 24 ile 28 Ağustos günleri arasında yapılacağını duyurdu. KYK yurt sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor.

        KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        2022-2023 eğitim dönemi için kredi ve burs başvurularının, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ekim ayında yapılması bekleniyor. KYK ve burs başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sitesinde duyurulacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
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