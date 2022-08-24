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    • Haberler
    • 24.08.2022 21:47
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    • 24.08.2022 21:50
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    Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 24 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Hangisi ABD kongresinin bir komitesinin resmi oturumunda tanık olarak dinlenmiştir?

    A) Bir papağan

    B) Yapay zekalı bir robot

    C) Bir kukla

    D) Bir köpek

    Cevap: C

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