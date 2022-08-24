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    • Haberler
    • 24.08.2022 22:35
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    • 24.08.2022 23:35
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    Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, 24 Ağustos Çarşamba yeni bölümüyle izleyenlerin karşısına çıktı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunmuş olduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Kim Milyoner Olmak İster sorulan "Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?"sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz...

    takvim.com.tr
    Ay’a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin’in Ay’a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?

    ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

    Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

    İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

    Soru: Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?

    A) Bu kadar mıymış?

    B) Amma da karanlık

    C) Güzel manzara

    D) Benim için de büyük

    Cevap: C

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