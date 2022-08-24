ATV ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Büyük ödülü kazanmak isteyen yarışmacılar sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sorularını yanıtlıyor.

Az önce sorulan soru izleyenleri ekranları başına kilitlemeye başladı.

İŞTE MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORUNUN ŞIKLARI VE CEVABI

Soru: Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Ay'a ayak bastıktan sonraki ilk sözleri nedir?

A) Bu kadar mıymış?

B) Amma da karanlık

C) Güzel manzara

D) Benim için de büyük

Cevap: C