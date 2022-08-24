1.2.3.4.5.6. tip KYK yurdu ne demek? KYK yurdu kimlere çıkar, başvuru şartları neler? KYK yurt fiyatları ÜCRETLERİ 2022-2023!

KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 itibariyle başladı. Yaşadıkları şehirden farklı bir yerde üniversite okuyan öğrenciler KYK yurtlarında kalmak istiyor. Bu nedenle yurt ücretlerini ve diğer bilgileri öğrenmek istiyor. KYK yurt fiyatları ne kadar 2022-2023? 1.tip KYK yurdu ne demek? KYK yurdu kimlere çıkar, başvuru şartları neler? KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?
KYK YURT FİYATLARI 2022-2023!
KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya ilişkin, ''Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.
Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak.'' açıklamasında bulundu.
1.2.3.4.5.6. TİP YURT NE DEMEK?
KYK yurt tipleri; 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir.
Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.
Bu bilgilere göre 1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.