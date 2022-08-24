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    • Haberler
    • 25.08.2022 10:00
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    • 25.08.2022 10:00
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    1.2.3.4.5.6. tip KYK yurdu ne demek? KYK yurdu kimlere çıkar, başvuru şartları neler? KYK yurt fiyatları ÜCRETLERİ 2022-2023!

    KYK yurt başvurusu yapmaya başlayan milyonlarca öğrenci bir yandan da kafalarındaki soru işaretlerini gidermek için internet arama motorlarında araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda KYK yurt fiyatları 2022-2023! 1.tip KYK yurdu ne demek? KYK yurdu kimlere çıkar, başvuru şartları neler? KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor? soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İşte KYK yurtları hakkında bilgiler...

    KYK YURT FİYATLARI 2022-2023!

    KYK yurt başvuruları 24 Ağustos 2022 itibariyle başladı. Yaşadıkları şehirden farklı bir yerde üniversite okuyan öğrenciler KYK yurtlarında kalmak istiyor. Bu nedenle yurt ücretlerini ve diğer bilgileri öğrenmek istiyor. KYK yurt fiyatları ne kadar 2022-2023? 1.tip KYK yurdu ne demek? KYK yurdu kimlere çıkar, başvuru şartları neler? KYK yurt başvuruları ne zaman bitiyor?

    KYK YURT FİYATLARI 2022-2023!

    KYK yurt ücretleri henüz açıklanmadı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuya ilişkin, ''Yurt ücretleriyle ilgili ifadeler görüyorum. Resmi olarak yurt ücretlerini Eylül ayı içinde belirleyip, açıklayacağız. Bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmesin.

    Pazar günü başvurular bitecek, sonrasında da hızlı bir şekilde yerleştirme sürecini tamamlama yolunda tamamlanacak.'' açıklamasında bulundu.

    1.2.3.4.5.6. TİP YURT NE DEMEK?

    KYK yurt tipleri; 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir.

    Örneğin 6 kişilik odalara sahip olan, tuvalet banyosu katlarda ortak şekilde kullanılan yurtların fiyatları daha düşük oluyor. Ancak yeni yapılan yurt binasında tuvalet ve banyosu oda içlerinde olan 1-2 kişilik odaların fiyatları ise daha yüksek oluyor.

    Bu bilgilere göre 1. tip KYK yurt fiyatı ve depozitosu daha uygun ancak odadaki kişi sayısı daha fazla. 6. tip KYK yurtlarında ise odalar genellikle 2 kişilik oluyor.

        KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        KYK yurtlarına başvuru şartları şöyle:

        Örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması.

        Öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumu veya programının, ailesinin ikamet ettiği il veya ilçe sınırları dışında bulunması.

        Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık,

        Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, hayasızca hareketler, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike, teşvik primi, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması.

        KYK TURTLARINDA KİMLER ÜCRETSİZ KALABİLİR?

        Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

        Gazi ve gazi çocukları,

        Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

        Devlet koruması altında olanlar,

        Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.

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        Haberler Haberler 1.2.3.4.5.6. tip KYK yurdu ne demek? KYK yurdu kimlere çıkar, başvuru şartları neler? KYK yurt fiyatları ÜCRETLERİ 2022-2023!
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