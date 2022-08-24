2022-2023 üniversite harç ücretleri kaç TL oldu? Üniversite harç ücretleri yattı mı, ne zaman hangi bankaya yatacak?

Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala üniversite harç ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, "Üniversite harç ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Peki, 2022-2023 üniversite harç ücretleri kaç TL oldu? İşte merak edilenler!
Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, ikinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu.
Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.
Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.