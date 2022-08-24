2022-2023 üniversite harç ücretleri kaç TL oldu? Üniversite harç ücretleri yattı mı, ne zaman hangi bankaya yatacak?

Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala üniversite harç ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, "Üniversite harç ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Peki, 2022-2023 üniversite harç ücretleri kaç TL oldu? İşte merak edilenler!