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    • Haberler
    • 24.08.2022 11:45
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    • 24.08.2022 11:45
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    2022-2023 üniversite harç ücretleri kaç TL oldu? Üniversite harç ücretleri yattı mı, ne zaman hangi bankaya yatacak?

    Üniversite harçları zamlandı mı 2022? Sorusu öğrenciler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Milyonlarca üniversite öğrencisini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Zam haberlerinin ardından öğrenciler kendi fakülteleri için ödeyecekleri harçları merak edip araştırmaya başladı. Peki, Üniversite harç ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 üniversite harç ücretleri kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    2022-2023 üniversite harç ücretleri kaç TL oldu?

    Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kala üniversite harç ücretleri hakkında aramalar hız kazandı. Bu kapsamda, "Üniversite harç ücretleri yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında araştırılıyor. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı. Peki, 2022-2023 üniversite harç ücretleri kaç TL oldu? İşte merak edilenler!

    Üniversitelerin açılmasına az bir süre kala, ikinci öğretim ya da açık öğretim öğrencilerinden alınacak harç ücretleri de belli oldu.

    Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.

    Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

        2023-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

        Tıp Fakültesi 961 TL,

        Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi: 804 TL,

        Veteriner Fakültesi: 629 TL,

        Fen Edebiyat Fakültesi: 463 TL,

        Hukuk Fakültesi: 509 TL,

        İktisat ve İşletme Fakültesi 509 TL,

        İTÜ İşletme Fakültesi: 654 TL,

        Siyasal Bilgiler Fakültesi: 509 TL,

        İlahiyat, İletişim Fakültesi: 463 TL,

        Açıköğretim: 105 TL,

        Devlet Konservatuvarı: 958 TL,

        Turizm Fakültesi: 463 TL

        Üniversite eğitimlerini örgün ve gündüz alan öğrenciler, 2012'den bu yana harç ücretlerinden muaf tutuluyor.
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