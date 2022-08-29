Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 29.08.2022 22:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.08.2022 22:04
    ABONE OL

    29-30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonu ile birleşecek mi? 27-28-29 Ağustos 2022 tatil olacak mı?

    Özellikle çalışan vatandaşlar izin yapacakları günleri yakından araştırıyor ve 30 Ağustos resmi tatil mi 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Sorularına cevap arıyor. Resmi tatiller takvimine bakıldığında şu an en yakın izin günü 30 Ağustos Zafer Bayramı olacak ve bugün tam mı yoksa yarım gün mü izin olacak? Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel güne dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 29-30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonu ile birleşecek mi? 27-28-29 Ağustos tatil olacak mı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    29-30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

    Özellikle çalışan vatandaşlar izin yapacakları günleri yakından araştırıyor ve 30 Ağustos resmi tatil mi 2022? 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi gün kutlanacak? Sorularına cevap arıyor. Resmi tatiller takvimine bakıldığında şu an en yakın izin günü 30 Ağustos Zafer Bayramı olacak ve bugün tam mı yoksa yarım gün mü izin olacak? Her yıl coşkuyla kutlanan bu özel güne dair merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 29-30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonu ile birleşecek mi? 27-28-29 Ağustos tatil olacak mı? İşte merak edilenler!

    29 AĞUSTOS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

    29 Ağustos bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

    30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

    30 Ağustos günü, Türkiye'de resmî tatildir.

    30 AĞUSTOS HAFTA SONU İLE BİRLEŞİR Mİ?

    30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl Salı gününe denk geliyor. Vatandaşlar ise resmi tatilin, hafta sonu tatiliyle birleşir mi öğrenmek istiyor. 29 Ağustos Pazartesi günü ile ilgili resmi bir açıklama henüz bulunmuyor. Konuya ilişkin gelişme yaşanırsa haberimizde yer vereceğiz.

    Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmî ve ulusal bir bayram.


        Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir'e kadar takip edilmiş; 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. İşgal birliklerinin ülke sınırlarını terk etmesi daha sonra gerçekleşse de, 30 Ağustos sembolik olarak ülke topraklarının geri alındığı günü temsil eder. İlk kez 1924 yılında Afyon'da Başkumandan Zaferi adıyla kutlanan 30 Ağustos günü, Türkiye'de 1926'dan beri Zafer Bayramı olarak kutlanmaktadır.

        RESMİ TATİLLER!

        Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
        Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
        Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
        Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
        Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
        Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
        Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
        Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
        Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan 30 Ağustos konserinde duygusal anlar yaşadı
        Haberler Haberler 29-30 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? 30 Ağustos Zafer Bayramı hafta sonu ile birleşecek mi? 27-28-29 Ağustos 2022 tatil olacak mı?
            SON DAKİKA