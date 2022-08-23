ALES 2 sınavı soru kitapçığı FULL tamamı PDF indir! 2022 ÖSYM ALES sınavı soru ve cevap anahtarı A-B-C kitapçığı! Türkçe, Matematik...

Yüksek lisans yapmak isteyenler ve akademik personel olma hayali kuranlar geçtiğimiz günlerde ALES 2 sınavına katıldı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın sona ermesiyle soru kitapçığı ve cevap anahtarı gündeme geldi. Peki 2022 ÖSYM ALES sınavı soru ve cevap anahtarı A-B-C kitapçığı yayımlandı mı? İşte ALES 2 sınavı soru kitapçığı FULL tamamı PDF indirme linki...
ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES 2 sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
ALES SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından ALES 2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. https://ais.osym.gov.tr/ adresine giriş yaptıktan sonra bilgilerinizi sisteme girerek soru kitapçığı ve cevap anahtarını PDF olarak indirebilirsiniz.
ÖSYM ALES 2 SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI PDF İNDİRME LİNKİ
ALES 3 BAŞVURUSU NE ZAMAN?
ALES/3 başvuruları 30 Eylül'de başlayacak ve 10 Ekim'de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım'da yapılacak.