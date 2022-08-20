Kahreden detay! Gaziantep Nizip son dakika kaza haberi: Gaziantep Nizip kaza nasıl oldu? Kaç kişi öldü? İşte ölenlerin kimlikleri, isimleri!

SON DAKİKA! Gaziantep'in Nizip ilçesinde otoyolda trafik kazası meydana geldi. Katliam gibi trafik kazasında ilk belirlemelere göre 15 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Ardından ikinci bir haberle ölü sayısının 16'ya yükseldiği bildirildi. Gaziantep Valisi Gül, "15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kazayla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Ölenlerin kimlikleri ortaya çıkmaya başlarken olay yerinden de yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. İşte son dakika gelişmeler...
GAZİANTEP NİZİM SON DAKİKA TRAFİ KAZASI! KAZA NASIL OLDU?
Kaza, saat 11.30 sıralarında Gaziantep- Nizip Otoyolu'nda meydana geldi. Bir otomobilin dere yatağına uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, kazazedelere müdahale etmek için araçlarını otoyola durdurdu. Bu sırada bir yolcu otobüsü, ambulans, itfaiye ve İHA'nın canlı yayın aracına çarpıp devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre aralarında 3 itfaiye, 2 sağlık personeli ile İHA çalışanının da bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.
Bunun üzerine bölgeye çok sayıda takviye sağlık ekibi yönlendirdi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDEN İHA MUHABİRLERİNİN KİMLİLİKLERİ BELLİ OLDU
Feci kazada hayatını kaybeden İHA muhabirlerinin de kimlikleri belli oldu. Kazada Muhammed Abdulkadir Esen ve Umut Yakup Tanrıöver hayatını kaybetti.
Umut Yakup Tanrıöver
ÖLÜ SAYISI 16'YA YÜKSELDİ
Gelen son dakika gelişmeye göre hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.