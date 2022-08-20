Kahreden detay! Gaziantep Nizip son dakika kaza haberi: Gaziantep Nizip kaza nasıl oldu? Kaç kişi öldü? İşte ölenlerin kimlikleri, isimleri!

GAZİANTEP VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada "Otoyolda şu anda yaklaşık olarak Nizip'e 10 kilometre mesafedeyiz. Bir otobüs kaza yapıyor 10.45 civarında. Buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer mesai arkadaşlarımız müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüs kaza yapıyor. Kayarak ekiplerimize ve yaralılara çarpıyor. " dedi.

Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var. Bunların içerisinde 3 itfaiye görevlisi, 3 tanesi sağlık görevlisi, 2 de gazeteci arkadaşımız var. Şu anda müdahaleler devam ediyor. Yaralılar hastanelere sevk edildi. Vefat eden hemşehrilerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

ULAŞIMA KAPANDI

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nun Nizip istikametine doğru olan bölümü ulaşıma kapatıldı.