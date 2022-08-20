Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Yağlı Güreş Müsabakaları bu yıl 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Akhisar Selçikli Mahallesi güreş alanında gerçekleşecek. Güreşleri izlemek isteyenler Akhisar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte canlı izleme linki ve Akhisar yarı final güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2022? sorusunun yanıtı...
AKHİSAR GÜREŞLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı açıklamada, "563. Akhisar Çağlak Yağlı Güreşleri başlıyor… Asırlara dayanan mazisi ile Türkiye'nin 70 Başpehlivanı, 20 Ağustos Cumartesi günü Akhisar'da er meydanına çıkacak. Herkesi bekliyoruz" dedi.
Güreşlere ayrıca Türkiye'nin tanınmış pehlivanları Cengizhan Şimşek, Ali Gürbüz, Recep Kara, Orhan Okulu, Fatih Atlı, Feyzullah Aktürk, İsmail Balaban, İsmail Koç, Şaban Yılmaz, Mustafa Taş, Mehmet Yeşil yeşil, Osman Aynur ve Süleyman Başar katılacağı bildirildi.
KURTDERELİ GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?
Kurtdereli Yağlı Güreşleri bu yıl 12-13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirildi. Müsabakalar TRT AVAZ ekranlarından canlı yayınlandı. Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu.