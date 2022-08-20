Türkiye'nin en uzun soluklu festivallerinden Yağlı Güreş Müsabakaları bu yıl 20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Akhisar Selçikli Mahallesi güreş alanında gerçekleşecek. Güreşleri izlemek isteyenler Akhisar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte canlı izleme linki ve Akhisar yarı final güreşlerini kim kazandı, başpehlivan kim oldu 2022? sorusunun yanıtı...