A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, Hakmar'da okul malzemeleri 2022! İndirimli kırtasiye ürünleri geldi! 9,95'e satışta! Çanta, boya, kalemlik, defter, suluk...
81 ilde milyonlarca öğrenci ve velisi marketlerde okul malzemeleri arayışına geçti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okulların 12 Eylül'de açılacağını duyurdu. Alışverişe çıkmaya hazırlananlar öncesinde zincir marketlerin aktüel ürünler kataloğunu araştırıyor. Her yıl A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, Hakmar'da okul malzemeleri satılıyor. Vatandaşlar uygun fiyata çanta, defter, kalem, suluk, boya kalemleri, yapboz, resim çantası alıyor. Peki 2022 Marketlere kırtasiye ürünleri geldi mi? Zincir marketlerde indirimli okul eşyaları satışı başladı. İşte o ürünler...
20.08.2022 11:19 - Son Güncelleme: 20.08.2022 11:19
Ve beklenen o gün geldi. Bugün itibatiyle yayımlandı. A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, Hakmar'da okul malzemeleri satılmaya başlandı. Bu hafta kırtasiye ürünlerinde büyük indirimler uygulandı. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenci ve velileri marketlerin yolunu tuttu. 2022 yılında tüm zincir marketlerde okul malzemeleri satılıyor. Raflarda indirimli kırtasiye ürünleri yerlerini almaya başladı. Okul çantasından pastel boyalara, kalemliklerden defterlere öğrencilerin tüm okul ihtiyaçları marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. İşte market market katalog...