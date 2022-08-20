A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, Hakmar’da okul malzemeleri 2022! İndirimli kırtasiye ürünleri geldi! 9,95’e satışta! Çanta, boya, kalemlik, defter, suluk...

Ve beklenen o gün geldi. Bugün itibatiyle yayımlandı. A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour, Hakmar'da okul malzemeleri satılmaya başlandı. Bu hafta kırtasiye ürünlerinde büyük indirimler uygulandı. Okulların açılmasına az bir süre kala öğrenci ve velileri marketlerin yolunu tuttu. 2022 yılında tüm zincir marketlerde okul malzemeleri satılıyor. Raflarda indirimli kırtasiye ürünleri yerlerini almaya başladı. Okul çantasından pastel boyalara, kalemliklerden defterlere öğrencilerin tüm okul ihtiyaçları marketlerin güncel aktüel ürünler kataloğunda yer aldı. İşte market market katalog...