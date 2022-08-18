Sağlık Bakanlığı 1356 engelli sürekli işçi alımı şartları ve kadro dağılımı! | Sağlık Bakanlığı 1356 personel alımı başladı!

Sağlık Bakanlığı engelli sürekli işçi alımı müjdesi geldi. Birçok vatandaş konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışma hayali kuranlar için bekleyiş sona erdi. İşte tüm detaylar...
1356 ENGELLİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.
SAĞLIK BAKANLIĞI 1356 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde: 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4) ve (6) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.