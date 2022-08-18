DGS Açıköğretim geçiş bölümleri açıklandı mı, hangileri? İstanbul, Eskişehir, Erzurum... DGS AÖF Lisans taban puanları ve kontenjanlar 2022!

DGS AÖF BÖLÜMLERİ 2022 HANGİLERİ?

Dikey Geçiş Sınavı ile tercih edebileceğiniz bazı programlar şöyledir. Bu programlarda üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterebilir:

👉ÖNLİSANS

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Bankacılık ve Sigortacılık

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Dış Ticaret

Emlak yönetimi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

İslami İlimler

İş Sağlığı ve Güvenliği

İşletme Yönetimi

Laborant ve Veteriner Sağlık

Lojistik

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Özel Güvenlik ve Koruma

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Reklamcılık

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sosyal Hizmetler

Spor Yönetimi

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler



