Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 11.08.2022 22:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.08.2022 22:40
    ABONE OL

    Deprem mi oldu son dakika? 11 Ağustos az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy...

    Son dakika haberine göre Yalova'da deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar hemen internernet arama motorlarında araştırmalara koyuldu. Bu kapsamda Deprem mi oldu son dakika? 11 Ağustos az önce deprem nerede oldu? soruları gündeme geldi. AFAD ve Kandilli'den depreme ilişkin bilgiler geldi. İşte AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy...

    Deprem mi oldu son dakika?

    Deprem mi oldu son dakika? 11 Ağustos az önce deprem nerede oldu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi haberimizde! AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre saat 22:23'de Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bir çok il ve ilçedeki vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy...

    DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA NEREDE?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen verilere göre Yalova merkezde saat 22:23'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Deprem İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
        Fener güle oynaya!
        Haberler Haberler Deprem mi oldu son dakika? 11 Ağustos az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy...
            SON DAKİKA