Deprem mi oldu son dakika? 11 Ağustos az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy...

Deprem mi oldu son dakika? 11 Ağustos az önce deprem nerede oldu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi haberimizde! AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre saat 22:23'de Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bir çok il ve ilçedeki vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy...
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA NEREDE?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen verilere göre Yalova merkezde saat 22:23'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 11, 2022
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Merkez (Yalova)
Tarih-Saat : 11.08.2022, 22:23:01 TSİ
Enlem : 40.5473 N
Boylam : 29.3198 E
Derinlik : 7.04 km
Detay : https://t.co/rB7RKgToZ9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Deprem İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy gibi çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ