Deprem mi oldu son dakika? 11 Ağustos az önce deprem nerede oldu? AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy...

Deprem mi oldu son dakika? 11 Ağustos az önce deprem nerede oldu? soruları yoğun olarak araştırılıyor. AFAD- KANDİLLİ son depremler listesi haberimizde! AFAD'dan yapılan son dakika açıklamaya göre saat 22:23'de Yalova'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi hisseden bir çok il ve ilçedeki vatandaşlar araştırmalar yapmaya başladı. İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Gebze, Gemlik, İzmit, Yeniköy...