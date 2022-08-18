Alpraslan Büyük Selçuklu yeni sezona hazır! Yeni sezon 2. tanıtım yayınlandı! Nefesler tutuldu! Ortalık fena kızışacak...

FAHRİYE EVCEN'İN YERİNE HANGİ OYUNCU GELDİ?



Barış Arduç'un yeni partnerinin kim olacağı ise büyük bir merak konusuydu. Arduç'un sır gibi saklanan yeni partneri belli oldu.

Genç oyuncu Kayra Zabcı, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin kadrosuna dahil oldu.