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    • Haberler
    • 19.08.2022 01:42
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    • 19.08.2022 01:43
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    2022 MEBBİS BİLSEM bireysel değerlendirme soruları! BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?

    2022 BİLSEM bireysel değerlendirme soruları nasıl oluyor sorusunun da yanıtı aranıyor. Bilim Sanat Merkezlerine öğrenci seçimi iki aşamadan gerçekleştiriliyor. Birinci aşama olan grup tarama testini başarıyla geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye alınıyorlar. Bu aşamada BİLSEM bireysel değerlendirme sorular nasıl oluyor? Her gruba farklı sorular ve testler uygulanırken aileler soruların ve testlerin nasıl olduğunu merak ediyor.

    takvim.com.tr
    BİLSEM 2. aşama bireysel değerlendirme ne zaman?

    BİLSEM sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından BİLSEM 2. Aşama ne zaman ve BİLSEM sorular nasıl olacak soruları sınav sonrası sorulmaya başlanacak. Bireysel Değerlendirme ve Sonuç Açıklama Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.

    BİREYSEL DEĞERLENDİRME SORULARI NASIL OLACAK?


    Bilim Sanat Merkezlerine Öğrenci seçimi iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama olan grup tarama testini başarıyla geçen öğrenciler ikinci aşama olan bireysel değerlendirmeye alınıyorlar.

    Bireysel değerlendirmede öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu zeka testi uygulanıyor.

    2015 yılında, Bilsem seçmelerinde 2, 3 ve 4. sınıf düzeylerinde WNV (Wechsler Zeka Testi) uygulandı.

    2016 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi) testi uygulanırken 3 ve 4. sınıflar için WNV testi uygulandı.

    2017 yılında, Bilsem seçmelerinde; 1 ve 2. sınıflar için Sak Zeka Ölçeği (ASIS) uygulanırken 3. sınıflar için WNV testi uygulandı.


    Milli Eğitim Bakanlığının 2018 yılında Bilsem seçmelerinde hangi testi kullanılacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı


    2018 yılında yapılacak bireysel değerlendirmede kullanılmaya aday 3 tane zeka testi bulunmaktadır.


    Kbit 2 (Kaufman Kısa Zekâ Testi)


    WNV (Wechsler Zeka Testi)


    Uygulayıcı eğitimleri tamamlandığı taktirde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinin geliştirmiş olduğu "Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASIS)"

    BİLSEM 2022 TABAN PUANLARI

    1. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 380,

    Resim Yetenek Alanı için 90, Müzik Yetenek Alanı için ise 85 olarak açıklandı

    2. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 410,

    Resim Yetenek Alanı için 90, ve Müzik Yetenek Alanı için 85 olarak duyuruldu

        3. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 430,

        Resim Yetenek Alanı için 94, ve Müzik Yetenek Alanı için 90 olarak duyuruldu

        4. Sınıflar için Genel Zihinsel Yetenek Alanı Taban Puanı 450,

        Resim Yetenek Alanı için 94, ve Müzik Yetenek Alanı için 90 olarak duyuruldu

        BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE DEMEK?

        Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.

        BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE KADAR SÜRER?

        Yapılacak uygulama iki oturumdan oluşacak ve her bir oturum 40 dakika sürecektir. Öğrencilerden farklı değerlendirme kriterlerinin ölçülmesine olanak sağlayacak çalışmalar yapmaları istenecektir.

            2022 BİLSEM BİREYSEL DEĞERLENDİRME NE ZAMAN?

            13 Haziran 2022 - 12 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirmelerin yapılması

            19 Ağustos 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi

            22-26 Ağustos 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

            29 Ağustos 2022 - 05 Eylül 2022 - Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

            29 Ağustos 2022 - 09 Eylül 2022 - Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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