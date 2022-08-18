2022 Aile Destek Programı başvuru ekranı! İşte BAŞVURU ve ÖDEME tarihleri! Aile Sosyal Yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

Devlet tarafından yapılan yardım ödemelerine bir yenisi daha eklendi. Aile Destek Programı kapsamında 4 milyon haneye Aile Sosyal Yardım parası dağıtılacak. Başvuruları e-devlet üzerinden alınan destek ödemesinin başvuru ve ödeme tarihi merak ediliyor. Peki Aile Sosyal Yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2022 Aile Destek Programı başvuru ekranı, BAŞVURU ve ÖDEME tarihleri....
AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile destek programına Temmuz ayı içerisinde başvuru yapanlar, başvurdukları ay dahil olmak üzere destek ödemesi alacaklar.
Öte yandan programa başvuru yapanlardan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nca hak sahipliklerinin onaylananlara ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına alınıyor.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI