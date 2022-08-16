Uzman öğretmenlik sınav takvimi 2022 - Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman ve başöğretmenlik sınavı için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programını 18 Temmuz'da başlattı. Kariyer basamakları kapsamında binlerce öğretmen başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınav takvimini araştırıyor. Peki, uzman öğretmenlik başvuru tarihleri ne zaman? Uzman öğretmenlik başvurusu ne zaman? İşte merak edilenler...
UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı uzman ve başöğretmenlik eğitim programını 18 Temmuz'da başlattı. Eğitimler 19 Eylül'de son bulacak. Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK - BAŞÖĞRETMENLİK TAKVİMİ
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
Başarılı olan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek.
Uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.