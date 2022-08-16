YKS ek tercihleri ne zaman 2022? Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? 2. tercih kılavuzu VE ÜCRETİ! YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS ek tercihleri ne zaman 2022? Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversiteye giriş sınavının sonuçları açıklandı. Adayların bir kısmı tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemedi. Peki bu adaylar ne yapacak? İşte ek tercihler hakkında bilgiler...
2022 YKS YERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!
SON DAKİKA! Milyonlarca adayın beklediği 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.
Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
YKS TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
YKS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek.
EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?
Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.