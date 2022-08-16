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    • Haberler
    • 16.08.2022 08:00
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    • 16.08.2022 08:00
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    YKS ek tercihleri ne zaman 2022? Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? 2. tercih kılavuzu VE ÜCRETİ! YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?

    Son dakika haberine göre YKS tercih sonuçları açıklandı. Yerleşemeyen adaylar ek tercihler hakkında araştırmalara koyuldu. Ek tercihler ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile birlikte başlayacak. Adaylar boş kalan bölümlere tercih yapabilecek. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacak. Peki YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS ek tercihleri ne zaman 2022? Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? İşte 2. tercih kılavuzu ve ücreti hakkında detaylar..

    Gülistan Başköy
    YKS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

    YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? YKS ek tercihleri ne zaman 2022? Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? 2. tercih kılavuzu yayımlandı mı? soruları sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından 28-29 Haziran tarihlerinde düzenlenen üniversiteye giriş sınavının sonuçları açıklandı. Adayların bir kısmı tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemedi. Peki bu adaylar ne yapacak? İşte ek tercihler hakkında bilgiler...

    2022 YKS YERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    SON DAKİKA! Milyonlarca adayın beklediği 2022 YKS tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekler.

    Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    YKS TERCİH SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

    YKS YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

    YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar ek tercih yapabilecek.

    EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Ek yerleştirme tercih ücreti 30,00 TL olarak belirlendi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

        Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır. Adayların yapacağı tercih sayısı en fazla 24 olacaktır.

        ÜNİVERSİTE KAYILARI BAŞLADI MI?

        YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
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        Haberler Haberler YKS ek tercihleri ne zaman 2022? Ek tercih nedir, kimler ek tercih yapabilir? 2. tercih kılavuzu VE ÜCRETİ! YKS yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak?
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