2022 YKS ek tercih nedir, kimler yapabilir? Yerleşenler ek tercih yapabilir mi? Ek tercih nasıl yapılır, tercih hakkı kaç tane?

Üniversite adaylarının beklediği açıklama son dakika geldi. 28-29 Haziran tarihlerinde 81 il genelinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavının (2022-YKS) tercih sonuçları ilan edildi. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Peki Ek tercih nasıl yapılır, tercih hakkı kaç tane? 2022 YKS ek tercih nedir, kimler yapabilir? Yerleşenler ek tercih yapabilir mi? İşte YKS ek tercih kılavuzu ve diğer detaylar...
YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıtlar sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar duyurulacak. Ardından da ek tercih süreci başlayacak.
EK TERCİH NASIL YAPILIR, TERCİH HAKKI KAÇ TANE?
YKS tercih hakkı 24 tanedir. Adaylar T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklar.
Öte yandan 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercih işlemleri, 14 -18 Ekim 2021 tarihinde alınmıştı.