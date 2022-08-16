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    • Haberler
    • 17.08.2022 09:05
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    • 17.08.2022 09:05
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    2022 Ücretli öğretmenlik başvuruları hangi illerde başladı? MEB İstanbul, Ankara, İzmir... Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı?

    Ücretli öğretmenlik başvuruları her il ve ilçede farklı zamanlarda alınıyor. Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başvuruların alınmaya başlandığını duyurdu. Peki Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? Ücretli öğretmenlik başvuruları hangi illerde başladı? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar, başvuru şartları neler?

    Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2022 Ücretli öğretmenlik başvuruları hangi illerde başladı? MEB İstanbul, Ankara, İzmir...

    Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2022 Ücretli öğretmenlik başvuruları hangi illerde başladı? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar, başvuru şartları neler? soruları internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları bir çok il ve ilçede başladı. İşte detaylar...

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    Ücretli Öğretmenlik Başvuruları her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında başlıyor. Ancak ilçeye göre başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.

    ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU HANGİ İL VE İLÇELERDE BAŞLADI?

    Öte yandan İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ücretli öğretmenlik başvuruları başladı.

    Bu kapsamda Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, "Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Ücretli Öğretmenlik" başvuruları 08 Ağustos 2022 tarihi itibari ile müdürlüğümüz https://sultanbeyli.meb.gov.tr/ucretli adresinden alınmaya başlayacaktır.

    Başvuruda bulunacak adayların 2022-2023 eğitim öğretim yılı için e-Devlet üzerinden başvuru yapmış olmaları zorunludur. Aksi halde e-Devlet başvurusu bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

        Başvurular 08.08.2022-02.09.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup bu tarihler dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

        Görevlendirmeler eylül ayının ilk haftasında yapılacak ve adaylara SMS yolu ile bildirilecektir. Kayıt dahil adayların ilçemize gelmesine gerek yoktur. Görevlendirilen öğretmenimiz evraklarını görevlendirildiği okula teslim edecektir. '' denildi.

        2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI

        1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bu şart aranmayacaktır.)

        2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

        3. Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        4. Sağlık durumunun öğretmenlik görevini yapmasına engel olmadığını sağlık ocaklarından son altı aylık süre içinde alacağı Sağlık Raporu ile belgelendirilmek.

        5. Askerlik yükümlüsü olan adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak.

        - Askerlikten muaf olmak,

        - Askerliğini yapmış olmak,

        - Askerliği tecil edilmiş olmak şart.

        6. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak.

        7. Sabıka durumu ile ilgili Adliyeden veya (e-devletten) alınacak son altı aylık süre içinde alacağı Adli Sicil Kayıt belgesi ile belgelendirmek.

        8. 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Ders Ücreti Karşılığı ücretli öğretmenlik başvurusu yapan adayların müracaatları 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı içerisinde geçerli değildir.

        9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışmamak.

        10.Başvuru esnasında yanlış beyanda bulunduğu anlaşılan adaylar görevlendirilmişlerse görevlendirmeleri iptal edilir. Ayrıca haklarında yasal işlem başlatılır.

        (KPSS sonuç belgesindeki puan ile sisteme girilen puanın birebir tutması gerekmektedir.)

            BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

            Görevlendirmesi yapılan öğretmenlere sistemde kayıtlı telefon numaralarından bilgilendirme yapılacaktır. Bilgilendirme yapılan öğretmenler aşağıdaki belgeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgeleri teslim etmeyen öğretmenlerin yerine yeniden görevlendirme yapılacaktır.

            Görevlendirmeler ilan edildikten sonra aşağıdaki belgeler istenilecektir.

            ·Diploma veya Mezuniyet veya Çıkış Belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

            ·Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi (Aslı ve Fotokopisi)

            ·Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi (Nufüs Cüzdan Örneği)

            ·Sabıka Kaydı (E-Devletten alınabilir)

            ·Sağlık Raporu (Aile hekiminden alınabilir)

            ·1 Adet Fotoğraf

            ·KPSS Sonuç Belgesi

            ·Pedagojik Formasyon Belgesi/Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi

            Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

            ·Kurs/Seminer Belgesi (varsa)

            ·Erkek adaylar için askerlikle ilişkili olmadığına dair belge.
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            Haberler Haberler 2022 Ücretli öğretmenlik başvuruları hangi illerde başladı? MEB İstanbul, Ankara, İzmir... Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı?
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