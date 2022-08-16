2022 Ücretli öğretmenlik başvuruları hangi illerde başladı? MEB İstanbul, Ankara, İzmir... Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı?

Ücretli öğretmenlik başvurusu başladı mı? 2022 Ücretli öğretmenlik başvuruları hangi illerde başladı? Ücretli öğretmenlik maaşları ne kadar, başvuru şartları neler? soruları internet arama motorlarında vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. 2022-2023 yeni eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvuruları bir çok il ve ilçede başladı. İşte detaylar...
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Ücretli Öğretmenlik Başvuruları her yıl Temmuz ve Ağustos aylarında başlıyor. Ancak ilçeye göre başvuru tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle başvuruda bulunulacak ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bilgi alınması daha sağlıklı olacaktır.
ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU HANGİ İL VE İLÇELERDE BAŞLADI?
Öte yandan İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ücretli öğretmenlik başvuruları başladı.
Bu kapsamda Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, "Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Ücretli Öğretmenlik" başvuruları 08 Ağustos 2022 tarihi itibari ile müdürlüğümüz https://sultanbeyli.meb.gov.tr/ucretli adresinden alınmaya başlayacaktır.
Başvuruda bulunacak adayların 2022-2023 eğitim öğretim yılı için e-Devlet üzerinden başvuru yapmış olmaları zorunludur. Aksi halde e-Devlet başvurusu bulunmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.