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    • Ekonomi
    • 17.08.2022 09:04
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    • 17.08.2022 09:04
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    Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız veriliyor! Belediye, kaymakamlık, valilik... Devlet düğmeye bastı!

    Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız olarak verilmeye başlandı. Bu anlamda G0 sistemine kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerinin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet doğrultusundan ödenir. Birçok devlet kurumu G0 sistemine kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerine barınma, gıda, eğitim desteği vermektedir. Bu sisteme kaydı tespit edilen bütün gereksinim sahibi vatandaşlar devletin pek çok hizmetinden öncelikli olarak yararlanabilmektelerdir.

    takvim.com.tr
    Devlet düğmeye bastı! Gıda, barınma, eğitim yardımları başladı!

    Türkiye Cumhuriyeti'nin gereksinim sahiplerini yakından ilgilendiren sistemlerinden birisi olan ve halk arasında "Yeşil Kart" ismi ile tanınan G0 düzeneğinin ayrıntıları paylaşıldı. Gelir testine tabi tutulan kişiler, oluşturulan gelir testi sonunda teşhis edilen aylık gelir hallerine göre G0, G1, G2 ve G3 olarak sınıflandırılmaktadır. Peki Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız olarak nasıl alınır? İşte detaylar...

    G0 sistemine kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerinin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet doğrultusundan ödenir. Birçok devlet kurumu G0 sistemine kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerine barınma, gıda, eğitim desteği vermektedir. Fakat bu sistemden yararlanabilmesi amacıyla devlet doğrultusundan belirlenmiş olan birtakım şartların sağlanması ve alakalı şartların devamlılığının sağlanması gerekmektedir.

    YEŞİL KART NEDİR, KİMLER ÇIKARABİLİR?

    Türkiye'de yaşam sürdüren kişilerin büyük bir ksımı çalıştıkları hallerde SGK bünyesindeki SSK (4A) ya da Bağ-Kur (4B) çatısında yer alan sğlık güvencelerinden yararlanmaktadır. Fakat bu imkanlardan faydalanamayan bir bölümde vardır. Yeşil kart 3816 Sayılı Kanun ile yardıma muhtaç ve sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara bedava olarak sağlık hizmeti alabilmeleri için verdiği bir belgedir.

    3816 Sayılı Kanun'na dair detaylı bilgiye http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4846&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6deme%20g%C3%BCc%C3%BC adresinden ulaşabilirsiniz

        YEŞİL KART ALABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

        Yeşil kart alabilmek için gerekli olan bazı şartlar bulunmaktadır. O şartlar;

        – Hanede yaşayanların kişi başı gelir ortalamasının net asgari ücretin 1/3'ünün altında olması gerekmektedir.

        – Yeşil kart için başvuruda bulunan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında herhangi bir kapsamda sigortalı olmaması gerekmektedir.

        – Kişinin vergi ya da çiftçilik kaydının bulunmaması gerekmektedir.

        – Yeşil kart sahibi olmak isteyen vatandaşın emeklik halinin bulunmaması gerekmektedir.


        Yeşil kart almak için belirtilen bu şartlar yerine getirildiği takdirde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 60/C-1 yani eski adıyla yeşil kartlı olarak GSS tesciliniz açılmış olacaktır.

        Yeşil kart başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değerlendirilip onaylanır.

        Yeşil kart başvurusundan önce yapılan gelir testi başvurusunda ortalama geliriniz net asgari ücretin 1/3'ünün üzerinde ise bu durumda Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki aylık primleri ödeyerek sağlıktan yararlanabilirsiniz.

        G0 SİSTEMİ/ YEŞİL KART KAPSAMINDA FAYDALANILABİLEN HİZMETLER NELERDİR?

        Hala G0 sistemi adı ile anılmayan daha çok Yeşil Kart ismi ile tanınan devlet hizmeti, çoğu değişik kategori altında yayılan desteklerden yararlanılmasını sağlamaktadır. Bu sisteme kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerinin yararlanabilecekleri birtakım hizmetler ve yardım müracaatı yapabilecekleri birtakım kurumlar şu şekilde belirlenmiştir:

        · Belediye, kaymakamlık, valilik ve vakıfların sundukları besin, barınma ve nakit desteği hizmetleri

        · Vakıflar Genel Müdürlüğü doğrultusundan yayılan yoksulluk maaşı hizmeti, besin, barınma ve burs takviyeleri

        · Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan finanse edilen nakit hizmetleri, eğitim yardımları, barınma ve besin yardımları
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        Haberler Ekonomi Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız veriliyor! Belediye, kaymakamlık, valilik... Devlet düğmeye bastı!
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