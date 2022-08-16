Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız veriliyor! Belediye, kaymakamlık, valilik... Devlet düğmeye bastı!

Türkiye Cumhuriyeti'nin gereksinim sahiplerini yakından ilgilendiren sistemlerinden birisi olan ve halk arasında "Yeşil Kart" ismi ile tanınan G0 düzeneğinin ayrıntıları paylaşıldı. Gelir testine tabi tutulan kişiler, oluşturulan gelir testi sonunda teşhis edilen aylık gelir hallerine göre G0, G1, G2 ve G3 olarak sınıflandırılmaktadır. Peki Gıda, barınma, eğitim ve sağlık hizmetleri karşılıksız olarak nasıl alınır? İşte detaylar...
G0 sistemine kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerinin Genel Sağlık Sigortası primleri devlet doğrultusundan ödenir. Birçok devlet kurumu G0 sistemine kaydı tespit edilen gereksinim sahiplerine barınma, gıda, eğitim desteği vermektedir. Fakat bu sistemden yararlanabilmesi amacıyla devlet doğrultusundan belirlenmiş olan birtakım şartların sağlanması ve alakalı şartların devamlılığının sağlanması gerekmektedir.
YEŞİL KART NEDİR, KİMLER ÇIKARABİLİR?
Türkiye'de yaşam sürdüren kişilerin büyük bir ksımı çalıştıkları hallerde SGK bünyesindeki SSK (4A) ya da Bağ-Kur (4B) çatısında yer alan sğlık güvencelerinden yararlanmaktadır. Fakat bu imkanlardan faydalanamayan bir bölümde vardır. Yeşil kart 3816 Sayılı Kanun ile yardıma muhtaç ve sağlık güvencesi olmayan vatandaşlara bedava olarak sağlık hizmeti alabilmeleri için verdiği bir belgedir.
3816 Sayılı Kanun'na dair detaylı bilgiye http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.4846&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%B6deme%20g%C3%BCc%C3%BC adresinden ulaşabilirsiniz