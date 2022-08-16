SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI! e-Devlet sonuç sorgulama ekranı! Atama tercihleri ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 Ağustos Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu nasıl öğrenilir? Atama tercihleri ne zaman? soruları sabah saatlerinden itibaren öğretmen adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar 1 Ağustos'ta başlamıştı. 13 Ağustos'ta sona eren sınavların akabinde gözler sonuçlara çevrildi. Bugün kritik gün! İşte detaylar...
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Son dakika... Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI EKRANI