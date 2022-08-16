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    • Haberler
    • 16.08.2022 11:36
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    • 16.08.2022 11:38
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    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI! e-Devlet sonuç sorgulama ekranı! Atama tercihleri ne zaman?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı. 20 bin öğretmen ataması için sözlü mülakatlar 13 Ağustos tarihinde tamamlanmıştı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden öğrenenilebilecek. İşte Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı ve atama tercihleri hakkında bilgiler...

    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 16 Ağustos Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu nasıl öğrenilir? Atama tercihleri ne zaman? soruları sabah saatlerinden itibaren öğretmen adayları tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 20 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar 1 Ağustos'ta başlamıştı. 13 Ağustos'ta sona eren sınavların akabinde gözler sonuçlara çevrildi. Bugün kritik gün! İşte detaylar...

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

    Son dakika... Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen alımına ilişkin yapılan sözlü sınav sonuçları açıklandı.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI EKRANI

        ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

        BAKAN ÖZER'DEN AÇIKLAMA!

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.' dedi.

        TERCİH BAŞVURUSU

        Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

        Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.

        Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-4 Takvim'de belirlenen tarihin son günü saat 16.00'ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

        Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

        Adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

        Tercihlerine atanamayan adaylardan "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

        Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

        Ön Başvuru aşamasında hangi alana başvuru yapılmışsa Tercih Başvurusu aşamasında o alanda tercih yapılabilecektir.
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        Haberler Haberler SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI! e-Devlet sonuç sorgulama ekranı! Atama tercihleri ne zaman?
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