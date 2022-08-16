16 Ağustos Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıt zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

1 BRENT PETROL NEDİR?

Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan "tatlı petrol" sınıfında yer almasını sağlar.