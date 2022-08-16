16 Ağustos Benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? Akaryakıt zammı iptal mi? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Son olarak yapılan zammın geri alındığı bilgisi büyük ilgi gördü.
AKARYAKIT ZAMMI İPTAL Mİ EDİLDİ?
Bu gece yani 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece motorine bir zam beklentisi vardı. Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı. Ancak bu zam geri çekildi.
15 AĞUSTOS GÜNCEL FİYATLAR
İSTANBUL
İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL.
ANKARA
Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL.
İZMİR
Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL
TÜRKİYE BENZİN VE MAZOTU NEREDEN ALIYOR?
İskenderun Körfezi ile Kırıkkale arasındaki petrol boru hattı ile de Kırıkkale Rafinerisine ham petrol aktarılmaktadır. Ayrıca Türkiye-Irak boru hattı ile Irak petrollerinin bir kısmı Yumurtalık Limanı'na taşınmaktadır. Bu taşımacılıktan Türkiye önemli bir gelir sağlamaktadır.