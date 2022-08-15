Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Başakşehir ŞİFRESİZ CANLI YAYIN!

23. RANDEVU

Konyaspor ile Başakşehir, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 11 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 18 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir 37 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Başakşehir 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.