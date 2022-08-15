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    • Haberler
    • 15.08.2022 19:25
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    • 15.08.2022 19:31
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    Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Başakşehir ŞİFRESİZ CANLI YAYIN!

    Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Konyaspor, Başakşehir'i konuk ediyor. Heyecan dolu mücadele 19.15'te başladı. Peki, Konyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda? Konyaspor - Başakşehir maçı saat kaçta? Konyaspor - Başakşehir maçı canlı yayın linki nedir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Başakşehir ŞİFRESİZ CANLI YAYIN!

    Süper Lig'e 4-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle iddialı bir başlangıç yapan ve Mesut Özil'i kadrosuna katan Başakşehir, Konyaspor karşısında galip gelmesi halinde ikinci haftayı lider tamamlayacak. İlk maçta 0-0 berabere kalan Konyaspor ise sezonun ilk Süper Lig galibiyeti için sahada olacak.

    KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI

    KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

    Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Kritik müsabaka Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanıyor. Zorlu mücadelede Sarper Barış Saka görev alıyor. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Özgür Ertem üstleniyor. Konyaspor - Başakşehir maçı 19.15'te başladı.

    İLK 11'LER

    Konyaspor: Ibrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Soner Aydoğdu, Zymer Bytyqi, Konrad Michalak, Amar Rahmanovic, Muhammet Demir

    Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Mounir Chouiar, Patryk Szysz

    Süper Lig ikinci hafta mücadelesinde Konyaspor ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün oynayacağı Medipol Başakşehir ile ligde 23. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 11'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

    MAÇ ESKİŞEHİR'DE

    Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında Konyaspor, Başakşehir ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu zemininin elverişsiz olması nedeniyle Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Konyaspor ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü ile golsüz berabere kalırken, Başakşehir ise evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.

        23. RANDEVU

        Konyaspor ile Başakşehir, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 22 maçta Konyaspor 3 kez sahadan galip ayrılırken, Başakşehir ise 11 defa rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 18 kez gol sevinci yaşarken, Başakşehir 37 defa fileleri havalandırdı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Konya'da oynanan maçı Konyaspor 2-1 kazanmış, İstanbul'daki mücadeleden de Başakşehir 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
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        Haberler Haberler Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Başakşehir ŞİFRESİZ CANLI YAYIN!
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