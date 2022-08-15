Konyaspor - Başakşehir maçı CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Başakşehir ŞİFRESİZ CANLI YAYIN!

Süper Lig'e 4-0'lık Kasımpaşa galibiyetiyle iddialı bir başlangıç yapan ve Mesut Özil'i kadrosuna katan Başakşehir, Konyaspor karşısında galip gelmesi halinde ikinci haftayı lider tamamlayacak. İlk maçta 0-0 berabere kalan Konyaspor ise sezonun ilk Süper Lig galibiyeti için sahada olacak.
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI
KONYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Başakşehir'le karşı karşıya geliyor. Kritik müsabaka Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanıyor. Zorlu mücadelede Sarper Barış Saka görev alıyor. Sarper Barış Saka'nın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ile Özgür Ertem üstleniyor. Konyaspor - Başakşehir maçı 19.15'te başladı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Ibrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Soner Aydoğdu, Zymer Bytyqi, Konrad Michalak, Amar Rahmanovic, Muhammet Demir
Başakşehir: Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Leo Duarte, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç, Danijel Aleksic, Mounir Chouiar, Patryk Szysz
Süper Lig ikinci hafta mücadelesinde Konyaspor ve Başakşehir karşı karşıya gelecek. Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bugün oynayacağı Medipol Başakşehir ile ligde 23. kez karşılaşacak. Geride kalan maçlarda İstanbul ekibinin 11'e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.
MAÇ ESKİŞEHİR'DE
Spor Toto Süper Lig'in 2. hafta maçında Konyaspor, Başakşehir ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu zemininin elverişsiz olması nedeniyle Eskişehir'de karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19.15'te Eskişehir Yeni Atatürk Stadı'nda başlayacak mücadelede hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak. Konyaspor ligin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü ile golsüz berabere kalırken, Başakşehir ise evinde mücadele ettiği Kasımpaşa'yı 4-0 yendi.