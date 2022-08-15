YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı? Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS OBP hesaplama 2022!

YKS tercihlerinin başlamasının hemen ardından öğrenciler bazı konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu kapsamda arama motorlarında, "Tercih yapıp yerleşemeyince puan düşer mi? YKS tercih yapıp gelmezse puan kırılır mı? YKS OBP hesaplama 2022 nasıl yapılır?" soruları sık sık araştırılmaya başlandı. Üniversite sınavına dair merak edilen soru ve cevaplar haberimizde!
TERCİH YAPIP YERLEŞEMEYİNCE PUAN DÜŞER Mİ 2022?
ÖSYM'nin yayınladığı konuya dair bilgi sık sorulan sorular kılavuzunda şu şekilde verilmiştir;
Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirildim ve kayıt yaptırdım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür.
Geçen yıl 2021-YKS puanımla merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştim, fakat kayıt yaptırmadım. Bu yıl sınava girersem OBP'nin çarpılacağı katsayılarda bir değişiklik olacak mı?
Evet. 2021-YKS puanlarıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların ortaöğretim başarı puanlarına ilişkin katsayıları yarıya düşürülür
OBP PUANI NASIL HESAPLANMAKTADIR?
Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.