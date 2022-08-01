KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM: KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekile KPSS Önlisans ve ortaöğretim 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar kamuda kariyer hedefleyen ve iş bulmaya çalışan kişilerden oluşuyor. 2022 ÖSYM takvimine göre sınavların tarihleri belirlenirken KPSS için araştırmalar da hız kazandı. Peki KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri nedir? KPSS önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen tüm detaylar…
2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.
2022-KPSS ÖN LİSANS
SINAV TARİHİ: 02.10.2022
BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022
2022-KPSS ORTAÖĞRETİM
SINAV TARİHİ: 06.11.2022
BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022
2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN
SINAV TARİHİ: 06.08.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022