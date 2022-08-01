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    • Haberler
    • 01.08.2022 15:19
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    • 01.08.2022 15:19
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    KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM: KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

    KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2022 ÖSYM takvimi: KPSS lisans, önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı Önlisans ve ortaöğretim için heyecanlı geri sayım sürerken 2022 yılı başvuru ve sınav tarihleri merak konusu oldu. KPSS işlemleriyle ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekile KPSS Önlisans ve ortaöğretim 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar kamuda kariyer hedefleyen ve iş bulmaya çalışan kişilerden oluşuyor. 2022 ÖSYM takvimine göre sınavların tarihleri belirlenirken KPSS için araştırmalar da hız kazandı. Peki KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri nedir? KPSS önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen tüm detaylar…

    2022 KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    KPSS Önlisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos ile 15 Ağustos günleri arasında alınacak.

    2022-KPSS ÖN LİSANS

    SINAV TARİHİ: 02.10.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 03.08.2022 - 15.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 27.10.2022

    2022-KPSS ORTAÖĞRETİM

    SINAV TARİHİ: 06.11.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 01.09.2022 - 13.09.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 01.12.2022

    2022-KPSS LİSANS(ALAN BİLGİSİ) 1. GÜN

    SINAV TARİHİ: 06.08.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) 2. Gün

        SINAV TARİHİ: 07.08.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS LİSANS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT)

        SINAV TARİHİ: 14.08.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 02.09.2022

        2022-KPSS DİN HİZMETLERİ ALAN BİLGİSİ (DHBT)

        SINAV TARİHİ: 27.11.2022

        BAŞVURU TARİHİ: 07.10.2022 - 17.10.2022

        SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 16.12.2022
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        Haberler Haberler KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM: KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?
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