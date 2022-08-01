KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ÖSYM: KPSS Önlisans ve Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

Binlerce kişi gündemde yoğun bir şekile KPSS Önlisans ve ortaöğretim 2022 ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılanlar kamuda kariyer hedefleyen ve iş bulmaya çalışan kişilerden oluşuyor. 2022 ÖSYM takvimine göre sınavların tarihleri belirlenirken KPSS için araştırmalar da hız kazandı. Peki KPSS önlisans, ortaöğretim başvuru tarihleri nedir? KPSS önlisans, ortaöğretim sınavları ne zaman gerçekleşecek? İşte merak edilen tüm detaylar…