VGM 2022 burs başvurusu başladı mı, ne zaman alınacak? 2022-23 VGM burs ücreti ne kadar oldu?

Lise üniversite VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 -2023 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler VGM burslarından faydalanmak istiyor. VGM bursları sayesinde hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar!
VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?
2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.
VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?
2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti. Burs ücretinin bu yıl da güncellenmesi bekleniyor.