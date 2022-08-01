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    • 01.08.2022 12:18
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    • 01.08.2022 12:18
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    VGM 2022 burs başvurusu başladı mı, ne zaman alınacak? 2022-23 VGM burs ücreti ne kadar oldu?

    VGM burs başvuruları ne zaman başlar? 2022 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? VGM burs ücreti ne kadar? Ortaöğrenim ve üniversite öğrencilerinin faydalanabildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burslarına her yıl büyük ilgi gösteriliyor. Öğrenciler aldıkları burs sayesinde ekonomik açıdan rahat ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. İşte 2022 VGM burs başvurularına dair merak edilenler...

    takvim.com.tr
    VGM 2022 burs başvurusu başladı mı, ne zaman alınacak?

    Lise üniversite VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2022 -2023 eğitim öğretim yılında burs almak isteyen öğrenciler VGM burslarından faydalanmak istiyor. VGM bursları sayesinde hem ortaöğrenim hem de üniversite öğrencilerine burs veriliyor. Peki, VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak? VGM burs başvurusu nasıl yapılır? İşte merak edilen detaylar!

    VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022-2023 eğitim yılı VGM burs başvurusu tarihleri henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıl ise ortaöğrenim burs başvuruları 15 Ekim 2021 tarihinde; yükseköğrenim burs başvuruları ise 1 Kasım 2021'de başlamıştı.

    VGM BURS ÜCRETİ NE KADAR?

    2021-2022 eğitim yılında eğitim yardımı/burs miktarlarında artış yapılmış olup ortaöğrenim eğitim yardımı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim bursu aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim bursu ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmişti. Burs ücretinin bu yıl da güncellenmesi bekleniyor.

        VGM BURSUNDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

        Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.
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        Haberler Haberler VGM 2022 burs başvurusu başladı mı, ne zaman alınacak? 2022-23 VGM burs ücreti ne kadar oldu?
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