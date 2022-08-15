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    • Haberler
    • 15.08.2022 08:16
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    • 15.08.2022 08:17
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    YKS (AYT TYT) üniversite tercihleri açıklandı! YKS ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. tercihler yapılacak mı?

    Üniversiteye yerleşmek isteyen milyonlarca öğrenci aldığı puana göre tercih yapmıştı. Son dakika haberi! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. tercihler yapılacak mı?

    takvim.com.tr
    YKS AYT TYT üniversite tercihleri açıklandı mı?

    Üniversiteli olma hayali kuran milyonlarca öğrenci sınava girdi ve puanı aldı. Aldığı puana göre tercih yapan öğrencilerin hangi üniversiteye yerleştiği belli oluyor. Son dakika haberi! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı. Peki YKS ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. tercihler yapılacak mı?

    YKS TERCİHLERİ

    Son dakika haberi! 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinde açıklandı.

    Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2022 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

    Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.

        ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

        ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        YERLEŞTİRME HANGİ PUANA GÖRE YAPILACAK?

        Sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplandı. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleştirilecek.

        EK YERLEŞTİRME YAPILIR MI?

        Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2022-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
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        Haberler Haberler YKS (AYT TYT) üniversite tercihleri açıklandı! YKS ek yerleştirme ne zaman? YKS 2. tercihler yapılacak mı?
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