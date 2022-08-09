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    • Haberler
    • 10.08.2022 10:47
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    • 10.08.2022 10:47
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    9 Ağustos 2022 Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları! MPİ sonuç sorgulama!

    Şans oyunu tutkunlarının ilgiyle takip ettiği oyunlardan biri olan Milli Piyango'da bu hafta 9 Ağustos çekilişi gerçekleştirilecek. Çekilişte 1 adet 6 milyon lira ikramiye ödülü olacak.

    takvim.com.tr
    Milli Piyango 9 Ağustos 2022 canlı çekiliş sonuçları! MPİ sonuç sorgulama!

    9 Ağustos 2022 Milli Piyango özel çekilişi bugün Milli Piyango TV ekranlarında olacak. 6 milyon liralık büyük ikramiyenin olduğu çekilişte satılan bilete çıkıncaya kadar çekiliş devam edecek. Peki, 9 Ağustos MPİ çekiliş sonuçları neler? MPİ sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

    MİLLİ PİYANGO 9 AĞUSTOS 2022 SONUÇLARI VE MPİ BİLET SORGULAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Şans oyunu tutkunlarının heyecanla bekledikleri özel çekiliş 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 17:30'da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından bilet sorgulama ise millipiyangoonline.com sayfasında olacak.

    MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI!

        ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİR?

        Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

        Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.
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        Haberler Haberler 9 Ağustos 2022 Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları! MPİ sonuç sorgulama!
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