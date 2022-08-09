9 Ağustos 2022 Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları! MPİ sonuç sorgulama!

ÇEYREK, YARIM VE TAM BİLET NE KADAR İKRAMİYE VERİR?

Milli Piyango'da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.