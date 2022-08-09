9 Ağustos 2022 Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları! MPİ sonuç sorgulama!

9 Ağustos 2022 Milli Piyango özel çekilişi bugün Milli Piyango TV ekranlarında olacak. 6 milyon liralık büyük ikramiyenin olduğu çekilişte satılan bilete çıkıncaya kadar çekiliş devam edecek. Peki, 9 Ağustos MPİ çekiliş sonuçları neler? MPİ sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...
MİLLİ PİYANGO 9 AĞUSTOS 2022 SONUÇLARI VE MPİ BİLET SORGULAMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla bekledikleri özel çekiliş 9 Ağustos 2022 Salı günü saat 17:30'da başlayacak. Çekilişin sona ermesinin ardından bilet sorgulama ise millipiyangoonline.com sayfasında olacak.