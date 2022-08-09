ais.osym.gov.tr DGS sonuçları sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler sabırsızlıkla DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilme hakkı kazanıyor. Peki, DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan DGS sınav sonuç tarihi!