ais.osym.gov.tr DGS sonuçları sorgulama ekranı: DGS sonuçları açıklandı mı, bugün açıklanır mı? 2022 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu sene Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler sabırsızlıkla DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilme hakkı kazanıyor. Peki, DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan DGS sınav sonuç tarihi!
DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK ÖSYM DUYURDU!
ÖSYM akademik takvime bakıldığında Dikey Geçiş Sınavı'nın 12 Ağustos günü açıklanacağı görülüyor. Böylece Cuma günü adaylar GS sonuçlarına kavuşabilecek. Adayların sonuç belgesinde:
a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları
b) Ön lisans başarı puanı
c) 2022-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.