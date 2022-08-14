Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 14.08.2022 14:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.08.2022 19:30
    ABONE OL

    Red Bull Uçuş Günü ne zaman, saat kaçta? Red Bull Uçuş Günü nerede? Red Bull jüri üyeleri kimler?

    2019 yılında Caddebostan Sahili'nde 200 bin kişiyi ağırlayan etkinlik bu gün 5. kez düzenlenecek. Red Bull Uçuş Günü için heyecan dorukta. Üç yıl aradan sonra, İstanbul'u beşinci kez uçuş moduna alacak olan Red Bull Uçuş Günü hakkında araştırmalar hızlandı. Peki Red Bull Uçuş Günü ne zaman, saat kaçta? Red Bull Uçuş Günü nerede? Red Bull jüri üyeleri kimler? Canlı nasıl izlenir? İşte detaylar...

    RED BULL UÇUŞ GÜNÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Red Bull Uçuş Günü ne zaman, saat kaçta? Red Bull Uçuş Günü nerede? Red Bull jüri üyeleri kimler? Canlı nasıl izlenir? soruları gündemde yer alıyor. Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü yıllar sonra yeniden düzenlenecek. Etkinlikte 30 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek. Jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu ve daha bir çok ünlü isim oturuyor. İşte etkinliğe dair merak edilenler...

    RED BULL UÇUŞ GÜNÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

    Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde yapılacak.

    JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

    Organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu, Kamufle ve Ogeday Girişken oturacak.

        DARİO COSTA GÖSTERİ UÇUŞU YAPACAK

        Dünyanın en önemli akrobasi pilotlarından biri olarak kabul edilen Red Bull sporcusu Dario Costa da Red Bull Uçuş Günü'ne konuk olacak. Ayrıca Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Ali Türkkan, Ayşe Begüm Onbaşı, Hazal Nehir, Bora Altıntaş, Kübra Dağlı, Berke Dikişçioğlu, İsmail 'Isopowerr' Can Yerinde, Can Öncü ve Deniz Öncü de katılacak.

        30 TAKIM ÖZEL ŞOVLA JÜRİYİ ETKİLEMEYE ÇALIŞACAK

        2019 yılında Caddebostan Sahili'nde 200 bin kişiyi ağırlayan etkinlikte bu sene de ilginç ve fantastik uçuş araçlarını hazırlayan takımlar, birbirinden tarz kostümleriyle yüzbinlerce seyircinin önünde uçma hayalini gerçekleştirecek. Sadece uçuş mesafesinin değil, uçuş öncesinde gerçekleştirilen performansların da değerlendirildiği organizasyonda katılımcılar, hazırlayacakları özel şovla da jüriyi etkilemeye çalışacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Yarım asırlık ağacın kesilmesine tepki yağıyor
        Haberler Haberler Red Bull Uçuş Günü ne zaman, saat kaçta? Red Bull Uçuş Günü nerede? Red Bull jüri üyeleri kimler?
            SON DAKİKA