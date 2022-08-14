Red Bull Uçuş Günü ne zaman, saat kaçta? Red Bull Uçuş Günü nerede? Red Bull jüri üyeleri kimler? Canlı nasıl izlenir? soruları gündemde yer alıyor. Havacılık tarihinin en eğlenceli etkinliği Red Bull Uçuş Günü yıllar sonra yeniden düzenlenecek. Etkinlikte 30 takım, birbirinden ilginç ve fantastik uçuş araçları ve kostümleriyle uçma hayalini gerçekleştirecek. Jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu ve daha bir çok ünlü isim oturuyor. İşte etkinliğe dair merak edilenler...
RED BULL UÇUŞ GÜNÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?
Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan Sahili'nde yapılacak.
JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?
Organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu, Kamufle ve Ogeday Girişken oturacak.