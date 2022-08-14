Polislik soruları çalındı mı? PAEM İPTAL EDİLECEK Mİ? Yeniden mi yapılacak? Son dakika belli oldu

KPSS soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma henüz sürerken bu kez de 2022 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavı ile ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer alan soru benzerliği iddiaları gündeme geldi. PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nda kopya iddiaları tartışma yarattı. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi ve EGM'den son dakika açıklamalar geldi. Peki Polislik soruları çalındı mı? PAEM İPTAL EDİLECEK Mİ? Yeniden mi yapılacak?
POLİSLİK SORULARI ÇALINDI MI?
Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7'nci dönem sınavı 26 Haziran 2022 tarihinde düzenlenmişti. İlk Derece Amirlik Eğitimi (emniyet mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı sorularının çalındığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan konu üzerine Anadolu Üniversitesi komisyon kurularak, inceleme yapıldığını bildirdi.
Açıklamada, 2022 PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi (emniyet mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı'nın, daha önceden duyurulan mevzuatla belirlenmiş konu başlıkları çerçevesinde, adayların alan bilgisi ve ilgili mevzuata hakimiyet düzeylerini ölçmeyi amaçladığı bildirildi.
Bu sınavın ilgili alandaki temel bilgi düzeyini ölçme ve ön eleme niteliğinde olup, tek başına belirleyici olmadığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:
"Ön eleme yazılı sınavını geçen adaylar, Polis Akademisi tarafından mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaktadır. Temel bilgi düzeyini ölçen ön eleme yazılı sınav soruları, üniversitemiz ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanmış bulunan protokol çerçevesinde hazırlanmış ve sınav 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Protokol uyarınca sınavda adaylara 100 soru sorulmuş olup sorular 'polis meslek mevzuatı (30 soru)', 'ceza muhakemesi hukuku (10 soru)', 'ceza hukuku (10 soru)', 'Anayasa hukuku (10 soru)', 'idare hukuku (10 soru)', 'insan hakları (10 soru)', 'Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (10 soru)', 'genel kültür (10 soru)' konu başlıklarını ihtiva etmiştir. Yukarıda verilen konu başlıkları, ilgili protokol ve mevzuat gereği önceden adaylara ve kamuoyuna açıklanmaktadır.
Sınavlara yönelik hazırlık kursu veren kurum ve kişiler bu konulara ilişkin çok sayıda deneme sorusu hazırlamakta ve farklı mecralarda bu soruları çözmektedirler. Hazırlık soruları büyük ölçüde geçmiş yıllarda sorulan soruların ve mevzuat hükümlerinin farklı biçimlerde ifade edilmesinden oluşmaktadır. Bu durum, tüm dünyada yapılan, bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan yazılı sınavların doğasında vardır. Bu nedenle, adayları farklı beceri ve yetenekler bakımından da değerlendirebilmek için yazılı sınavın yanı sıra mülakat ve farklı yetenek sınavları uygulanmaktadır."