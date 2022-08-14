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    • Haberler
    • 14.08.2022 13:48
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    • 14.08.2022 13:48
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    Polislik soruları çalındı mı? PAEM İPTAL EDİLECEK Mİ? Yeniden mi yapılacak? Son dakika belli oldu

    Son dakika! 26 Haziran'da gerçekleştirilen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7’nci dönem sınav sorularının çalındığı iddia edildi. Anadolu Üniversitesi, komisyon kurarak inceleme başlatıldığını duyurdu. Ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nda kopya iddialarıyla ilgili açıklama geldi. Peki Polislik soruları çalındı mı? PAEM İPTAL EDİLECEK Mİ? Yeniden mi yapılacak? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    Polislik soruları çalındı mı?

    KPSS soruların sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma henüz sürerken bu kez de 2022 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavı ile ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer alan soru benzerliği iddiaları gündeme geldi. PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nda kopya iddiaları tartışma yarattı. Konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi ve EGM'den son dakika açıklamalar geldi. Peki Polislik soruları çalındı mı? PAEM İPTAL EDİLECEK Mİ? Yeniden mi yapılacak?

    POLİSLİK SORULARI ÇALINDI MI?

    Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) 7'nci dönem sınavı 26 Haziran 2022 tarihinde düzenlenmişti. İlk Derece Amirlik Eğitimi (emniyet mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı sorularının çalındığı iddia edildi. Sosyal medyada gündem olan konu üzerine Anadolu Üniversitesi komisyon kurularak, inceleme yapıldığını bildirdi.

    Açıklamada, 2022 PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi (emniyet mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı'nın, daha önceden duyurulan mevzuatla belirlenmiş konu başlıkları çerçevesinde, adayların alan bilgisi ve ilgili mevzuata hakimiyet düzeylerini ölçmeyi amaçladığı bildirildi.

    Bu sınavın ilgili alandaki temel bilgi düzeyini ölçme ve ön eleme niteliğinde olup, tek başına belirleyici olmadığı ifade edilen açıklamada şunlara yer verildi:

    "Ön eleme yazılı sınavını geçen adaylar, Polis Akademisi tarafından mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaktadır. Temel bilgi düzeyini ölçen ön eleme yazılı sınav soruları, üniversitemiz ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanmış bulunan protokol çerçevesinde hazırlanmış ve sınav 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Protokol uyarınca sınavda adaylara 100 soru sorulmuş olup sorular 'polis meslek mevzuatı (30 soru)', 'ceza muhakemesi hukuku (10 soru)', 'ceza hukuku (10 soru)', 'Anayasa hukuku (10 soru)', 'idare hukuku (10 soru)', 'insan hakları (10 soru)', 'Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (10 soru)', 'genel kültür (10 soru)' konu başlıklarını ihtiva etmiştir. Yukarıda verilen konu başlıkları, ilgili protokol ve mevzuat gereği önceden adaylara ve kamuoyuna açıklanmaktadır.

    Sınavlara yönelik hazırlık kursu veren kurum ve kişiler bu konulara ilişkin çok sayıda deneme sorusu hazırlamakta ve farklı mecralarda bu soruları çözmektedirler. Hazırlık soruları büyük ölçüde geçmiş yıllarda sorulan soruların ve mevzuat hükümlerinin farklı biçimlerde ifade edilmesinden oluşmaktadır. Bu durum, tüm dünyada yapılan, bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan yazılı sınavların doğasında vardır. Bu nedenle, adayları farklı beceri ve yetenekler bakımından da değerlendirebilmek için yazılı sınavın yanı sıra mülakat ve farklı yetenek sınavları uygulanmaktadır."

        PAEM İPTAL EDİLECEK Mİ? SORULAR BENZER Mİ?

        Türkiye'de gerçekleşen sınavlara hazırlık mahiyetinde kurs veren, konu anlatımı, test ve deneme sınavı içeren yayınlar basan çok sayıda yayınevinin bulunduğu hatırlatan açıklamada şunlar kaydedildi:

        "Bahse konu sosyal medya platformunda Şubat 2022'de satışa çıkan özel bir kuruluşa ait deneme sorularını içeren kitaptaki bazı soruların, gerçek sınavda sorulan sorularla benzerlik içerdiği iddia edilerek ilgili özel kuruluşun yayınlarının reklamı yapılmaktadır. Soru benzerliği iddiasının üniversitemize ulaşması üzerine ivedilikle bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Benzer olduğu iddia edilen sorular, 5 kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuştur. Benzerlik iddia edilen sorular, sınav kapsamındaki en önemli konu başlıklarına dair sorular olup, mevzuat ve temel bilgiler üzerine kurulmuştur.

        Gerçek manada, adayların bu önemli hususlardaki bilgilerini ölçmeye yöneliktir. Adayları sınavlara hazırlama amacıyla oluşturulan deneme sınavlarında da bu konularda sorular sorulabilmektedir. Sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbiri, birbiriyle aynı değildir. Sınav konu başlıklarının mevzuat ağırlıklı olduğu sınavlardaki sorularda, mevzuat metnine ait ifadeler kullanılmaktadır. Nitekim iddia sahibi de Twitter hesabında yaptığı son paylaşımda, çıkan soruların çoğunun daha önce farklı sınavlarda da çıkan soruların türevleri olduğunu, PAEM deneme kitaplarının çoğunda olabilecek kalıp sorular olduğunu belirterek, hiçbir sorunun birebir aynı olmadığı ifadesine yer vermiştir."

        Açıklamada, oluşturulan komisyonun, soru bazında incelemelerini de içeren raporunu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına da ilettiği duyuruldu.

        Komisyonun ayrıca, önemli bir uzmanlık alanı olan, ölçme ve değerlendirme bilgisine sahip olunmaksızın ileri sürülen benzerlik hatta alıntı iddialarının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başarıyla gerçekleştirdiği sınavlara ve kamu kurumlarına güveni sarsıcı algı oluşturma amacını taşıyabileceği kanaatinde olduğu kaydedilen açıklamada, "Hem Açıköğretim Sistemi hem de kamu kurum ve kuruluşlarının sınavlarını 40 yıldır başarıyla yürütmüş olan Anadolu Üniversitesi, bu konunun da ayrıntılı bir şekilde araştırılarak, hiçbir şüpheye yer vermeyecek biçimde aydınlatılması için iddia sahiplerine yönelik inceleme ve soruşturmaları başlatmış olup, bunların neticelerini ilgili kamu kurumları ve kamuoyu ile de paylaşacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        EGM'DEN SON DAKİKA PAEM AÇIKLAMASI

        Emniyet Genel Müdürlüğü, PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı'nda kopya iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada inceleme sonucu benzer olduğu iddia edilen soruların sınavda sorulan sorularla aynı olmadığının tespit edildiğini duyurdu.

        İşte EGM'den yapılan açıklama

        ''PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı, sivilden Polis Memuru ya da Polis Amiri alımı sınavı değildir. Bir meslekte yükselme, yani Polis Memurluğundan Polis Amirliğine geçiş sınavıdır.

        Sınav, 3201 sayılı Kanunun 55. maddesi çerçevesinde çıkarılan Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim - Öğretim Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.

        Sınav üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması ilgili yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen konuları ölçmeyi amaçlayan Yazılı Sınavdır. Söz konusu sınav, ulusal düzeyde çeşitli meslekte yükselme sınavlarını başarı ile yapan Anadolu Üniversitesi tarafından yıllardır yapılmaktadır. En son 26 Haziran 2022 tarihinde yapılan PAEM 7 yazılı sınavı ile ilgili kamuoyunun yanlış yönlendirildiği tespit edilmiştir. Anadolu Üniversitesi'nin 13 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, yazılı sınavın genel kültür, tarih ve mevzuat konuları her yıl farklı şekilde ifade edilerek yapıldığı vurgulanarak, sınavda çıkan soruların hiçbiri iddia edilen deneme sınavındaki sorular ile aynı olmadığı ve dolayısıyla sınava yönelik iddiaların gerçek dışı olduğu gösterilmiştir.

            İkinci aşama ise ilgili yönetmeliğin 18. maddesi kapsamında adayların bedeni kabiliyet ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen Fiziki Yeterlilik Sınavıdır.

            Üçüncü aşama ise adayları, yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen özellikler kapsamında test etmeyi amaçlayan Sözlü Sınavdır.

            Üç aşamanın her birinden Yönetmelikte belirtilen oranlarda toplamda en fazla puanı alan adaylar yukarıdan aşağıya sıralanmakta, kazanan ve yedek adaylar belirlenmektedir.

            Benzer olduğu iddia edilen sorular, Anadolu Üniversitesi tarafından oluşturulan beş kişilik komisyon tarafından karşılaştırılmak suretiyle incelemeye tabi tutulmuş, sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbirinin, birbiri ile aynı olmadığı ortaya çıkmıştır.

            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
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            Haberler Haberler Polislik soruları çalındı mı? PAEM İPTAL EDİLECEK Mİ? Yeniden mi yapılacak? Son dakika belli oldu
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