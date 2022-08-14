Kurtdereli güreşlerini kim kazandı? Kurtdereli güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli? Boy, kilo...

Kurtdereli güreşleri BAŞPEHLİVAN kim oldu 2022? Kurtdereli güreşlerini kim kazandı? Yusuf Can Zeybek kimdir, kaç yaşında, nereli? Boyu kaç, kilosu ne kadar? soruları sıklıkla araştırılır oldu. İşte detaylar...
KURTDERELİ GÜREŞLERİ BAŞPEHLİVANLIK FİNAL MÜSABAKASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kurtdereli Yağlı Güreşleri bu yıl 12-13-14 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
Müsabakalar TRT AVAZ ekranlarından canlı yayınlandı.
2022 YAĞLI GÜREŞLERİ NEREDE YAPILIYOR?
Bu yılki güreşler Kurtdere Köyü'nde Kurtdereli Mehmet Pehlivan Er Meydanı'nda yapılıyor.
SON DAKİKA: KURTDERELİ YARI FİNAL GÜREŞLERİNİ KİM KAZANDI, BAŞPEHLİVAN KİM OLDU?
62. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehliban Yağlı Güreşleri başpehlivanlık çeyrek final müsabakasında İsmail Balaban, rakibi Cengizhan Şimşek'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.